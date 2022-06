Streamingdienst Spotify start vandaag met Radar Podcasters. Het nieuwe programma wil beginnende podcasters een duwtje in de rug geven door hen te ondersteunen bij de groei van hun publiek.

Radar Podcasters gaat van start in vijftien landen, waaronder de VS, Brazilië, Frankrijk, Italië en Nederland. Ons land zit er nog niet bij. Elk kwartaal zullen de deelnemende markten twee à drie opkomende podcasters in de schijnwerpers zetten. Zij worden geselecteerd uit de miljoenen podcasters die gebruik maken van Anchor, Spotify's platform voor het creëren van podcasts.

Redactionele vermeldingen

De geselecteerde makers zullen kunnen profiteren van redactionele vermeldingen in podcast-afspeellijsten en community-hubs om bekendheid te vergaren 'op exact die plaatsen waar de luisteraars zich bevinden', klinkt het in een persbericht van Spotify.

Het Radar Podcasters-programma is niet het eerste initiatief van Spotify om podcasters te ondersteunen bij hun groei. Eerder rolde de streamingdienst bijvoorbeeld ook al de Creator Space uit (met onder meer tips om podcasts succesvoller te maken), net als een Discord-kanaal waar podcasters rechtstreeks kunnen communiceren met andere makers.

