Muziekstreamingdienst Spotify zou bezig zijn met het uitrollen van stemherkenning voor gebruikers van zijn mobiele app. Dat melden rapporten uit de VS.

Spotify werkt sinds 2019 aan zijn eigen slimme assistent, die het initieel mogelijk moest maken dat Premium-gebruikers hun muziek en podcasts in de auto konden starten via het stemcommando 'Hey Spotify', via een apart stuk hardware. Die hardware, met de voorlopige naam 'Car Thing', is er nog niet, maar de functie werd vorig jaar ook deels uitgebreid naar de mobiele app voor Premium-gebruikers. Nu lijkt hij echter breder te worden uitgerold, al hangt Spotify daar zelf geen grote aankondigingen aan.

Hey Spotify

Sites als GSM Arena rapporteren dat Android-gebruikers een melding krijgen rond de nieuwe functie. Ze worden daarbij gevraagd Spotify toestemming te geven tot de microfoon en dan 'Hey Spotify, Play my Favorite Song' te zeggen. Dat zou de functie aanzetten. Ook op iOS duikt de functie bij een aantal toestellen op, in de vorm van een microfoon-knopje naast het zoekkader. Het zou daar zowel voor gratis als voor betalende gebruikers opduiken.

Eens de functie aan staat en toestemming krijgt, kan je Spotify met je stem bedienen, zo melden de rapporten. Je kan vragen om je favoriete artiest te spelen, en songs te pauzeren, stoppen, overslaan en meer. Je kan de toestemming uiteraard ook weer uitzetten.

Het is op dit moment niet helemaal duidelijk of dit om een geleidelijke uitrol gaat, of een soort test voor bepaalde geografische regio's. Een korte rondvraag op de redactie leert alvast dat de app hier nog niet met stemfunctie is uitgebreid.

