Spotify stapt in podcasts

Spotify heeft twee ondernemingen overgenomen die gespecialiseerd zijn in podcasts. Het gaat om Gimlet Media, dat podcast-inhoud produceert, en Anchor, dat makers van podcasts helpt bij het creëren en publiceren van hun programma's.

De overnames zijn opvallend, omdat het erop lijkt dat de muziekstreamingdienst daarmee voor het eerst zelf in de markt stapt van 'content creation', iets wat het tot nu toe nog niet gedaan heeft. Het bedrijf wil daarbij zwaar investeren in het medium van podcasts, praatradio op aanvraag. Naast de overname van Gimlet en Anchor, waarvoor geen bedragen zijn bekendgemaakt, zegt Spotify dat het dit jaar nog 400 à 500 miljoen extra wil spenderen aan verdere acquisities in de sector.

De beslissing doet, misschien niet toevallig, wat denken aan de strategie die bijvoorbeeld ook Netflix al langer volgt. Zo wil Spotify exclusieve programma's gaan brengen, die je alleen bij de streamingdienst kan beluisteren. Bedoeling is om mensen zo langer bij de dienst te houden en hen ook kennis te laten maken met de meer traditionele muziekdatabank die Spotify uitbaat. "Deze overnames betekenen een serieuze versnelling op onze weg om 's werelds leidende audioplatform te worden", aldus Spotify-oprichter en -topman Daniel Ek.

Meer gebruikers, en meer winst

Spotify maakte de overname bekend bij het aankondigen van zijn kwartaalgegevens. Daaruit moet blijken dat het aantal gebruikers van de dienst blijft groeien. Volgens het van oorsprong Zweedse bedrijf steeg het totaal aantal maandelijks actieve gebruikers op jaarbasis met 29 procent tot 207 miljoen. Daarmee was sprake van een iets sterkere aanwas dan verwacht, want Spotify had zelf een bandbreedte van 199 miljoen tot 206 miljoen gebruikers voorspeld.

Volgens het bedrijf werd de groei breed gedragen, met vooral sterke vooruitgang in Latijns-Amerika en andere opkomende regio's. Spotify breidde zijn aanwezigheid in de afgelopen periode uit van 65 naar 78 landen. De omzet ging op jaarbasis met 30 procent omhoog tot 1,5 miljard euro, geholpen door meer betalende abonnees. Spotify wist een nettowinst te boeken van 442 miljoen euro, tegen een min van 596 miljoen euro een jaar eerder. Het in 2008 opgerichte Spotify kreeg in april vorig jaar een beursnotering op Wall Street.