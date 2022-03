Spotify is gestopt met het aanbieden van zijn streamingdienst in Rusland. Het Zweedse bedrijf is bang dat medewerkers en zelfs luisteraars in gevaar kunnen komen vanwege de onlangs aangenomen wetgeving in het land. Die schakelt volgens Spotify de vrije meningsuiting uit en beperkt daarnaast de toegang tot informatie.

Spotify ging tot dusver door met het aanbieden van zijn streamingdienst in Rusland om 'betrouwbaar, onafhankelijk nieuws te bieden in de regio'. Het was al wel gestopt met het aanbieden van zijn betaalde abonnementen in het land, vanwege de invasie in Oekraïne en de westerse sancties.

Spotify liet eerder deze maand al weten dat het daardoor verwacht zo'n anderhalf miljoen abonnees kwijt te raken in het eerste kwartaal van dit jaar.

