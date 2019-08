Gezinnen in Scandinavië moeten binnenkort meer betalen voor hun Spotify-abonnement. De streamingdienst verhoogt de prijzen van de familie-abonnementen met 13 procent, om te kijken of mensen bereid zijn meer voor de muziek te betalen.

Het gaat om een test, het wil niet zeggen dat de prijsverhoging permanent is of dat ook mensen in andere landen meer moeten betalen, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het huidige gezinsabonnement van Spotify in Finland, Zweden, Noorwegen en Denemarken kost ongeveer 10 euro per maand. Vijf mensen kunnen er tegelijk gebruik van maken.

Spotify staat onder druk van muzieklabels, die vinden dat de prijzen omhoog moeten gaan. Spotify had de prijzen de afgelopen jaren verlaagd om zijn marktaandeel te vergroten. Het bedrijf is de grootste streamingdienst ter wereld met meer dan 100 miljoen betalende gebruikers. Spotify maakt nog altijd geen winst.