Muziekstreamingdienst Spotify was woensdag zo'n anderhalf uur offline, mogelijk door een verlopen certificaat. De problemen bleken wereldwijd te zijn, maar diensten zijn ondertussen hersteld.

Tijdens de storing konden gebruikers alleen nummers spelen die al op hun toestel waren gedownload. Vaak stopten ze na enkele seconden al weer. Zowel betalende als gratis gebruikers lijken getroffen te zijn, al bleken podcasts vaak nog wel te werken.

Op sites als Allestoringen en Downdetector is de zien dat de meeste meldingen rond 14u Belgische tijd binnenkwamen, en na een uur en half weer opgelost waren.

Spotify wil niet zeggen wat er aan de basis van de storing ligt, maar een Cloudflare ingenieur merkt op Twitter wel op dat het erop lijkt dat de dienst een TLS certificaat is vergeten te vernieuwen.

Spotify heeft zo'n 280 maandelijkse gebruikers, waarvan 130 miljoen betalende. Het bedrijf is stevig in populariteit gegroeid tijdens de corona-epidemie, en kon in het eerste kwartaal van dit jaar zes miljoen betalende gebruikers bij inschrijven.

