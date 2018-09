'Spotify voor schoolboeken' krijgt miljoeneninvestering

Perlego past het Spotify-model toe op schoolboeken. Voor 12 Britse pond per maand krijgen studenten toegang tot enkele honderdduizenden schoolboeken, in plaats van ze zelf te moeten kopen of zoeken op de tweedehandsmarkt.

De huidige investering is vooral afkomstig van investeringsfonds ADV maar ook eerdere investeerders waaronder Simon Franks, Alex Chesterman en Peter Hinssen, doen opnieuw mee.

Het Britse bedrijf werd opgericht door Matthew Davis en de Belg Gauthier Van Malderen. Dat ze daar zitten is geen toeval. "Toen we begonnen hebben we gesproken met enkele Belgische investeerders, maar we konden niet genoeg ophalen, waardoor we naar de UK zijn getrokken", vertelt Van Malderen aan Data News.

Met het opgehaalde bedrag wil Van Malderen in Europa en Groot-Brittannië het team verder uitbouwen. Al is dat geen eindpunt. "Binnen 18 maanden willen we 12-15 miljoen pond op te halen waarmee we dan hopen naar de VS te kunnen trekken," zegt Van Malderen aan Data News. Hij wil daarbij eerst zorgen dat het product van Perlego, inclusief de marketingkanalen en prijszetting op punt staat vooraleer hij die markt aandoet. "We focussen nu op een lastigere markt met verschillende talen en landen, maar dan gaat het in de VS veel sterker staan van bij het begin."