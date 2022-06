Streamingdienst Spotify denkt binnen twee jaar winst te kunnen maken met het aanbieden van podcasts. De afgelopen jaren stak het bedrijf meer dan 1 miljard dollar, omgerekend ruim 933 miljoen euro, in podcasts met als doel om de belangrijkste speler in die markt te worden. Dat drukte echter op de winstgevendheid en daar werden beleggers zenuwachtig van.

De winstmarges zullen na dit jaar weer omhoog gaan, liet het bestuur van Spotify weten tijdens een investeerdersdag. De omzet uit podcasts werd in 2021 vier keer zo groot en bereikte haast 200 miljoen euro. De verliezen op dat vlak drukten de brutowinst echter met ruim 100 miljoen euro. Spotify hoopt door de podcasts echter meer betalende klanten aan zich te binden.

Spotify-machine

Daarnaast moeten de podcasts meer adverteerders binnenhalen voor Spotify. Het bedrijf bouwt ook een marktplaats voor makers van podcasts die zo geld kunnen verdienen aan hun werk. Als zij hun podcasts via Spotify aanbieden, verdient de streamingdienst daar ook aan.

Uiteindelijk is het doel een Spotify-machine waar mensen voor allerlei soorten entertainment naartoe gaan. Na 2030 moet dat leiden tot een groei naar meer dan 1 miljard gebruikers en een omzet van 90 miljard euro. Vorig jaar bedroegen de totale inkomsten nog 9,7 miljard euro.

