Spotify wil onafhankelijke artiesten zelf hun muziek laten uploaden

Spotify biedt momenteel al 'Spotify for Artists' aan, een platform waarop artiesten statistieken over hun muziek kunnen bekijken. Dat wil het nu uitbreiden zodat artiesten er ook zelf hun muziek kunnen uploaden. Totnogtoe gebeurde dat via licentiedeals van muziekuitgevers of via andere tussenpartijen.

"Wanneer fans je muziek streamen op Spotify, wordt je betaald -net zoals dat het geval zou zijn als je met externe partners zou werken. Je royalties komen iedere maand automatisch op je bankrekening terecht en je ziet een duidelijk overzicht van hoeveel je streams opbrengen, naast de andere informatie die Spotify for Artists al laat zien", kondigt Spotify aan.

Voorlopig wordt de dienst getest door enkele honderden Amerikaanse artiesten die door Spotify werden uitgenodigd. Het is de bedoeling dat de functionaliteit in de toekomst beschikbaar wordt voor alle muzikanten wereldwijd.

Bij onafhankelijke artiesten is vooral Soundcloud populair, een muziekdienst die Spotify ooit wilde overnemen. Soundcloud zit echter al een tijdje in moeilijke papieren.