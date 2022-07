Muziekstreamingdienst Spotify heeft het aantal gebruikers in het tweede kwartaal met 19 procent zien toenemen tot 433 miljoen. Volgens het Zweedse bedrijf is dat een record.

Het aantal betalende abonnees nam ook verder toe, met 14 procent tot 188 miljoen. Spotify zag het verlies echter ook oplopen, tot 194 miljoen euro. Dat was voornamelijk het gevolg van hogere personeelskosten en hogere advertentiekosten. De omzet ging met 22 procent omhoog naar 2,5 miljard euro in het afgelopen kwartaal, boven de verwachtingen van analisten.

Spotify verwacht voor het huidige kwartaal een verdere groei van het aantal gebruikers tot 450 miljoen. Ook het aantal betalende abonnees zou moeten groeien tot 194 miljoen. De streamingdienst voorspelde vorige maand nog dat het binnen twee jaar winst zal kunnen maken met het aanbieden van podcasts. De afgelopen jaren stak het bedrijf hier meer dan 1 miljard euro in, met als doel om de belangrijkste speler in die markt te worden.

