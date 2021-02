IT-dienstverlener SpotIT heeft Dan Quelle en Geert Noels aangetrokken als adviseurs. Beide heren moeten het Belgische bedrijf helpen bij de internationalisering.

SpotIT is een van de grootste onafhankelijke Belgische leveranciers van security- en netwerkdiensten. Om zijn internationale plannen kracht bij te zetten, heeft het bedrijf een nieuwe adviesraad opgericht. Daarin zetelen oprichters Steven Vynckier en Frederik Rasschaert, naast CEO Jürgen Verniest en twee adviseurs die nieuw zijn voor het bedrijf. Het bedrijf trekt ondernemer Geert Noels aan en Dan Quelle, een Deense expert in internationale strategie. De adviesraad moet de plannen opstellen op SpotIT internationaal op de markt te zetten.

SpotIT werd in 2014 opgericht en groeit sindsdien jaarlijks gemiddeld met zo'n 120%, vorig jaar met zo'n 30%. Het bedrijf draait 20 miljoen euro omzet. 'Door de coronacrisis werden plannen voor de internationale groei even on hold gezet, maar nu zijn we ambitieus om onze internationale koers verder te zetten', zegt CEO Jürgen Verniest in een persbericht. 'Zo mikken we erop om dit jaar een eerste internationale hub uit te kunnen bouwen. De rol van de raad van advies zal zijn om onze verdere groeistrategie en internationale uitbreiding in goede banen te leiden. En daarvoor kunnen we rekenen op de expertise van 2 internationale topadviseurs.'

