Digitaal communicatie- en servicebureau Springbok neemt haar sectorgenoot Rise+Shine over. Het bedrijf blijft wel onder eigen vlag varen.

Rise+Shine bestaat sinds 2015, heeft een omzet van 1,8 miljoen euro en telt twintig mensen. Het heeft onder meer Burger King, D'ieteren, Quick, Siemens en Brico als klant. Springbok bestaat sinds 2014 en telt vandaag 110 mensen verspreid over Mechelen, Amsterdam en Parijs.

Hoeveel Springbok betaalt voor de overname is niet bekend. Rise+Shine blijft wel onder eigen naam bestaan en werkt ook verder vanuit Brussel. Volgens Springbok krijgt het met de overname ook extra expertise rond Selligent en Salesforce in huis en kan het vanuit het Brusselse vlotter de Waalse markt aanspreken. Eerder opende Springbok ook een vestiging in Parijs en investeerde het in de AI-startup AddRelevance.