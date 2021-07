Na zes jaar staakt-het-vuren gaan Google en Microsoft elkaar weer aanklagen. De bedrijven hebben een overeenkomst opgeblazen waarin ze beloofden elkaar niet gerechtelijk te vervolgen.

In 2015 kwamen de twee techgiganten tot een 'non-agressiepact', een soort wapenstilstand waarin ze beloofden elkaar niet gerechtelijk te vervolgen. Volgens zowel de Financial Times als Bloomberg is dat bestand sinds april opgeheven, en kunnen we ons in de volgende maanden terug verwachten aan heel wat verbale en gerechtelijke 'agressie'.

Zoals misschien te verwachten, liggen advertenties aan de grond van de hernieuwde vijandigheden. Volgens Microsoft behandelt Google het bedrijf en diens zoekmachine Bing niet eerlijk, en na herhaalde pogingen tot onderhandeling wil het bedrijf klaarblijkelijk terug gerechtelijke en overheidsstappen nemen.

Staakt-het-vuren

Zes jaar geleden kwamen Microsoft en Google tot een speciale overeenkomst, een contract dat moest vermijden dat er gerechtelijke processen werden uitgevochten en, ook belangrijk, aanklachten bij allerlei regulatoren werden neergelegd. Op dat moment hadden de bedrijven zo'n achttien rechtszaken tegen elkaar lopen, maar de overeenkomst voorzag een heel traject van bemiddeling en vergaderingen dat moest worden afgelegd voor er naar externe partijen werd gestapt. Een en ander betekent dat de twee elkaar al zes jaar niet meer publiek bekritiseren. Zo heeft Microsoft zich de voorbije jaren bijvoorbeeld niet uitgesproken over de verschillende antitrustzaken tegen Google's zoekmachine, ondanks het feit dat Bing wereldwijd de nummer twee is en dus wel wat te winnen heeft bij de regulering van zijn concurrent.

Tot nu, dus. Google klaagde eerder dit jaar al dat Microsoft 'de manier waarop het open web werkt' wilde breken. Microsoft heeft zich geschaard achter een Australische wet die Google dwingt om uitgevers van nieuws te betalen. En ook de strijd om de advertentiemarkt is tussen de twee helemaal losgebarsten, met Microsoft dat beweert dat Google adverteerders dwingt om de eigen tools te gebruiken, ten nadele van concurrenten.

Het is ook die advertentiemarkt die voor de breuk zou hebben gezorgd, schrijft Bloomberg. Microsoft en Google zouden al drie jaar discussiëren over advertentieformaten in de beheertool van Google. Google is de grootste beheerder van advertenties ter wereld, en zou via zijn beheertool de eigen zoekmachine bevoordelen. Het zou in de tool bijvoorbeeld veel makkelijker zijn om ads te kopen voor Google dan voor Bing. Het zijn het soort praktijken waar onder meer de Europese Commissie al onderzoeken naar is gestart. Volgens Microsoft was Google niet happig om daar iets aan te doen, wat uiteindelijk tot het einde van het pact leidde.

Wat nu?

Verwacht wordt dat we nu opnieuw wat verbale agressie tussen de twee bedrijven krijgen, en een hoop nieuwe rechtszaken. Interessant is bovendien dat beide bedrijven nu vatbaarder worden voor actie van regulatoren. Microsoft en Google kunnen namelijk opnieuw volop klachten gaan neerleggen bij politici en commissies over de werkwijze van hun grootste concurrent. En als de voorbije jaren ons iets geleerd hebben, dan is het wel dat nogal wat overheidsinstanties ook oren hebben naar die klachten.

