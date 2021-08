Els Bellens is redactrice bij Data News.

De staat beschuldigt het gamebedrijf, uitgever van onder meer Call of Duty, er ook van bewijzen te vernietigen.

De rechtszaak rond discriminatie tegen game-uitgever Activision Blizzard wordt uitgebreid. Dat schrijft techsite Axios. De arbeidsregulator in het Amerikaanse Californië klaagde het bedrijf een maand geleden aan om verregaande discriminatie en een cultuur van pestgedrag en misbruik jegens vrouwelijke medewerkers. Die rechtszaak wordt nu uitgebreid om ook de behandeling van werknemers met tijdelijke contracten te omvatten.

In de vernieuwde aanklacht schrijft de overheid dat Activision Blizzard niet goed heeft meegewerkt met het onderzoek. Het bedrijf zou geheimhoudingsclausules gebruiken om ervoor te zorgen dat medewerkers eerst met hun rapporten naar de eigen directie moeten gaan voordat ze mogen praten met de arbeidsregulator. Ook het inzetten van consultancybedrijf WilmerHale, vooral bekend om zijn diensten rond het breken van vakbonden, wordt door Californië gezien als een teken dat het bedrijf het onderzoek probeert te belemmeren. Tot slot beschuldigt de staat Activision Blizzard ervan dat het bewijsmateriaal heeft vernietigd. Het zou medewerkers op de personeelsdienst gevraagd hebben documenten te verwijderen die het bedrijf bij wet moet bijhouden voor onderzoeken als dit.

Een woordvoerder van Activision Blizzard spreekt de beschuldigingen tegen en zegt in een mededeling dat het bedrijf volledig met het onderzoek meewerkt en een reeks maatregelen heeft genomen om werkomstandigheden te verbeteren. Er werden onder meer een hele reeks managers de laan uit gestuurd, en er zou transparanter gecommuniceerd worden over lonen. Het bedrijf ontkent dat er documenten zijn vernietigd. Sinds de bekendmaking van het onderzoek hebben een reeks medewerkers van het bedrijf zich tegen de arbeidsomstandigheden uitgesproken, en organiseerden ze ook een protestmars.

