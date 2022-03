Mathieu Michel (MR), de staatssecretaris voor Digitalisering, wil elk jaar 5.000 ambtenaren opleiden om burgers te begeleiden bij de toegang tot digitale overheidsdiensten. Het initiatief moet de digitale kloof in de samenleving helpen dichten.

Zowat acht procent van de Belgische huishoudens blijkt nog niet te beschikken over een internetaansluiting, en maar liefst de helft van de volwassenen communiceert niet digitaal met overheidsdiensten. Daar wil de staatssecretaris nu iets aan doen. Concreet lanceert Michel een Connectoobrevet dat ambtenaren ontvangen wanneer ze een opleiding hebben afgerond.

Beginners en experten

Daarbij zijn er twee certificeringsniveaus: een basisniveau dat voor alle ambtenaren toegankelijk is en hen in staat moet stellen eerste hulp te bieden bij de toegang tot digitale overheidsdiensten, en een expertenniveau waarmee ambtenaren meer diepgaande ondersteuning kunnen bieden aan de meest kwetsbare burgers. De eerste opleiding duurt in totaal tien uur, voor het expertenbrevet komt daar nog eens twaalf uur bij.

De opleidingen beginnen in mei en moeten tegen eind dit jaar al 2.500 ambtenaren met een basisbrevet hebben opgeleverd. Tegen het einde van de legislatuur in 2024 moeten dat er 10.000 zijn, van wie er 1.000 ook de expertenopleiding hebben gekregen.

Michel werkt voor het project samen met Bibliotheken zonder Grenzen en de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Zij zullen de opleiding ontwikkelen. Het project werd woensdag voorgesteld in Eigenbrakel. De staatssecretaris trekt 800.000 euro uit voor Connectoo.

