Staatsveiligheid heeft een brochure uitgebracht met adviezen rond databeveiliging voor Belgen die het buitenland bezoeken. Onder meer het gebruik van een VPN-verbinding en encryptie worden aangeraden.

De folder is bedoeld voor overheidsmedewerkers, maar is wel publiek gemaakt omdat ook andere Belgen met een bepaalde functie in het bedrijfsleven er nuttige informatie uit kunnen halen. Een deel van de tips focussen zich op praktische zaken, zoals het vermijden van gevoelige gesprekken in taxi's of openbare plaatsen. Maar een groot deel legt zich toe op digitale en online veiligheid op verschillende niveau's.

Zo raadt Staatsveiligheid voor vertrek aan om de meereizende digitale opslagmedia te beperken tot het strikt noodzakelijke en om thuis een back-up van die gegevens te bewaren. Programma's en mobiele besturingssystemen (Android en iOS) horen de laatste nieuwe versie te hebben en ook een mobiel antivirus wordt aangeraden.

Ook veilige vergrendelingsmethodes (pincode/patroon/vingerafdruk) en een controle van de veiligheids- en privacy-instellingen van de accounts op het toestel controleer je best. Tweestapsverificatie (2FA) wordt niet expliciet genoemd, het gebruik van een VPN, vooral voor wie verbinding maakt met het bedrijfsnetwerk, wordt wel aangeraden. Ontvangen usb-sticks of andere opslagmedia worden best gecontroleerd door een expert vooraleer ze aan te sluiten.

Wie buiten de EU reist wordt ook aangeraden om, indien mogelijk, enkel een mobiel toestel mee te nemen dat speciaal voor die reis wordt gebruikt en op dat toestel enkel de noodzakelijke gegevens te zetten. Of anders gezegd: laat uw persoonlijke smartphone met volledige toegang tot uw digitaal leven thuis als het kan.

Zeker buiten de EU raadt staatsveiligheid aan om de smartphone nergens achter te laten. Als dat toch moet (bijvoorbeeld bij een fabrieksbezoek), verwijder dan de simkaart, geheugenkaart en (indien mogelijk) de batterij. Ook het verbinden met openbare wifi-netwerken of het opladen via openbare usb-laadpunten wordt afgeraden. Dergelijke punten kunnen immers ook gebruikt worden om malware over te zetten en/of gegevens te stelen.

Wie na terugkeer toch twijfelt over mogelijke incidenten, wordt aangeraden om zijn of haar computer en smartphone te laten onderzoeken en wachtwoorden te veranderen.

De volledige brochure kan je hier terugvinden.