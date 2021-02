Telenet heeft de opbrengsten vorig jaar stabiel weten te houden, op 2,575 miljard euro (2,584 miljard in 2019). De bedrijfswinst nam met 13 procent af tot 594 miljoen euro. Dat heeft het telecomconcern donderdag voorbeurs bekendgemaakt.

In de opbrengsten zijn ook de niet-organische impact van de overname van De Vijver Media en de desinvestering van het Luxemburgse kabelfiliaal opgenomen. Zonder die posten daalde de omzet met bijna twee procent, vooral te wijten aan een daling met elf procent bij de 'overige opbrengsten'. Daaronder vallen onder meer internetconnectie-opbrengsten, opbrengsten uit de verkoop van telefoons en reclame- en productieopbrengsten van De Vijver Media.

Lagere kosten

De nettowinst steeg met 44 procent, tot 338,5 miljoen euro. Dat had Telenet te danken aan lagere netto financiële kosten, lagere belastingkosten en een winst van 27,5 miljoen euro op de verkoop van activa gelinkt aan een joint venture.

Voor dit jaar verwacht Telenet een terugkeer naar groei, door een herstel bij de 'overige opbrengsten' en robuuste abonnementsopbrengsten, naast een strakke kostenbeheersing. Zoals eerder aangekondigd zal Telenet een totaal brutodividend uitkeren van 2,75 euro per aandeel (300 miljoen euro), een stijging met 47 procent jaar-op-jaar.

