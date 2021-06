Het platform voor ontwikkelaars komt later dit jaar in handen van het Nederlandse Prosus. Voor de site is het een mogelijkheid om sneller te groeien.

Stack overflow is een Q&A website voor ontwikkelaars. De site bestaat sinds 2008 en wordt door honderd miljoen mensen per maand bezocht. Het behoort vandaag tot de vijftig populairste websites ter wereld.

Nu komt de site in handen van Prosus, dat in allerhande consumentgerichte internetactiviteiten investeert. Het bedrijf probeerde in 2019 onder meer nog Just Eat over te nemen (intussen overgenomen door Takeaway.com). Prosus is een Nederlands beursgenoteerd bedrijf, maar is grotendeels in handen van het Zuid-Afrikaanse Naspers.

'We zijn enthousiast om deel te nemen aan de Prosus familie, die ons in een nieuwe fase van groei lanceert en toelaat om uit te breiden en de impact van Stack Overflow wereldwijd te versnellen.' Aldus Prashanth Chandrasekar, CEO van Stack Overflow in een verklaring.

De overname wordt normaal gezien in het derde kwartaal afgerond.

