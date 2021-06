De stad Luik is sinds maandagochtend slachtoffer van een grote cyberaanval. Heel wat diensten liggen plat.

De stad analyseert momenteel de omvang van de aanval, en probeert er alles aan te doen om de informaticasystemen te herstellen. De diensten voor het publiek ondervinden grote hinder. Zo liggen de dienst bevolking en de burgerlijke stand lam. Het is niet duidelijk of er gegevens gestolen zijn, of indien geld wordt geëist.

De stad analyseert momenteel de omvang van de aanval, en probeert er alles aan te doen om de informaticasystemen te herstellen. De diensten voor het publiek ondervinden grote hinder. Zo liggen de dienst bevolking en de burgerlijke stand lam. Het is niet duidelijk of er gegevens gestolen zijn, of indien geld wordt geëist.