Met een slimme aankoopassistent wil de stad Mechelen voortaan haar aankopen optimaliseren. Er wordt tijdig besteld, maar ook gezorgd dat leveringen gecombineerd kunnen gebeuren.

Laura, de virtuele aankoopassistent is een product van het Mechelse Yucopia. De stad gaat de dienst tien jaar lang gebruiken en wil zo duizenden euro's besparen.

Laura moet enerzijds waarschuwen als de stock van bepaalde voorwerpen bijna op is, maar de aankoopassistent kijkt ook doorheen departementen of daar eventueel nog voorraad aanwezig is die kan worden overgedragen. De bedoeling is dat de tool (raam)contracten, orders en leveranciers beheert. Daarbij worden ook de aankopen zelf zo goed mogelijk gegroepeerd zodat er kan worden gekozen voor een zo ecologisch mogelijke levering.

'Het is voor ons van belang dat wij niet alleen slim omgaan met onze budgetten maar ook met het milieu. Waar vroeger steeds een individuele bestelling werd geplaatst, worden zaken nu gegroepeerd. Niet alleen binnen onze organisatie maar ook in samenwerking met de andere bedrijven of overheidsinstanties die zijn aangesloten op het platform. We geloven er sterk in dat je samen het verschil maakt,' zegt Eric Laga, Algemeen Directeur van Stad Mechelen.

Yucopia lanceerde haar virtuele assistent in het najaar van 2019 en bedient naar eigen zeggen al meer dan 3.500 KMO's. Het contract met Mechelen is meteen het langste partnerschap voor het bedrijf tot nu toe.

