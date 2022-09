Bij technologiebedrijf Canon Belgium in Diegem wordt vandaag door een deel van het personeel gestaakt. Een vijftigtal personen - zowel werknemers als vakbondsmensen - is aanwezig aan de stakingspost. De actie wordt ondersteund door de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB.

De staking is een gevolg van moeilijke loononderhandelingen. Al sinds 2016 zou het loonbudget niet meer herzien zijn, terwijl dat jaarlijks moet gebeuren volgens de in 2014 afgesproken cao. Ook zouden loonsverschillen tussen werknemers die dezelfde job doen erg hoog zijn. Die verschillen zouden niet te wijten zijn aan een verschil in anciënniteit.

'De mensen zitten al een aantal jaar met zeer veel ongenoegen', zeggen ACV- en ABVV-secretarissen Kris Vanden Bossche en Tim De Cang. 'Het loonbeleid blijft uit, en afspraken worden niet gerespecteerd. Zeker met de stijgende prijzen van vandaag, merken we dat het voor mensen moeilijker en moeilijker wordt om rond te komen.'

'Impact valt mee'

Filip Vandenbempt, woordvoerder van Canon Belgium, stelt dat de impact van de actie meevalt. 'Volgens onze laatste informatie gaat het om 27 collega's die deelnemen. De impact op de werking is ingepland: onze dienstverlening naar onze klanten toe kan doorgaan zoals gewoonlijk.'

Tijdens de stakingsactie is een nieuwe datum voor overleg afgesproken. De vakbonden en de directie zitten op 26 september opnieuw samen.

Bij Canon Belgium werken zowat 500 mensen. Een klein deel daarvan houdt zich bezig met de productie van fotomateriaal, waar het bedrijf het meest bekend van is, maar het merendeel staat in voor het professionele printmateriaal. De vestiging in Diegem is de grootste van België. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere sites verspreid over het land.

