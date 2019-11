Stakingsacties op verschillende locaties van Proximus

Vakbonden ACOD en ACV-Transcom voeren vandaag actie aan verschillende gebouwen van Proximus over het hele land, in aanloop naar het paritair comité bij het bedrijf. "De actiebereidheid is groot", klonk het alvast strijdvaardig bij een stakingspost aan het Promixus-kantoor in Berchem.

(Archieffoto) © Belga

Beide vakbonden hebben de herstructureringsplannen van de directie verworpen en dat betekent dat er woensdag geen tweederdemeerderheid zal zijn voor een sociaal akkoord. Volgens ACOD en ACV-Transcom blijven vandaag al verschillende Proximus-shops gesloten en blijft ook heel wat ander personeel thuis om de acties te steunen. Wie vandaag toch opdaagt aan de gebouwen met stakingsposten, krijgt informatie van de aanwezige vakbondsmilitanten. "Het dossier leeft echt bij de mensen", zegt ACOD-secretaris Patrick Averens. "De gesprekken slepen ook al sinds januari aan en in die periode waren er geen acties om de onderhandelingen alle kansen te geven. Dat maakt dat de mensen zich nu echt wel willen laten horen." Zowel ACOD als ACV-Transcom vragen om bij de aangekondigde herstructurering - aanvankelijk was er sprake van 1.900 banen die zouden verdwijnen - geen naakte ontslagen te laten gebeuren en iedereen toegang te geven tot het vrijwillig vertrekplan. ACOD eist ook meer toekomstgaranties. "Nu garanderen ze maar dat er niets meer zal veranderen tot juni 2021, dus de onzekerheid is groot", geeft Averens aan. De socialistische vakbond hekelt ook de toenemende outsourcing, slechtere arbeidsvoorwaarden voor nieuwe personeelsleden en een "uitholling" van de HR-regels. Morgen komt ook de raad van bestuur van Proximus bijeen. Die kan het transformatieplan alsnog doorduwen. Mogelijk komt er na die raad van bestuur ook nieuws over wie de nieuwe CEO van het telecombedrijf wordt.