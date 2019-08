Mensen die via hun werkgever korting krijgen op Microsoft Office thuis, kunnen nu alleen nog abonnementen nemen op Office 365.

Laat het duidelijk zijn dat Microsoft je naar de cloud wil sturen. Al zeker voor Office. Deze week schrapte de techgigant de eenmalige aankoop van Microsoft Office uit zijn Home Use Program. Dat is het programma waarmee werknemers die op kantoor Microsoft gebruiken, een goedkopere versie kunnen aankopen voor thuisgebruik. Tot voor kort kon je via die regeling voor een twintigtal euro een standalone versie van Office 2010 kopen waar je een paar jaar mee verder kon. Dat gaat nu niet meer. Het Home Use Program blijft wel bestaan, met kortingen op Office 365 Personal of Office 365 Home, waar je zo'n 50 tot 70 euro voor betaalt. Jaarlijks, wel te verstaan.

Voor Microsoft is de stap vrij logisch. Het bedrijf probeert al langer om iedereen aan de abonnementen te krijgen, zeker voor Office. De inkomsten van een hoop gebruikers die jaarlijks een vaste prijs betalen zijn dan ook hoger, en makkelijker in te plannen, dan het oude versie-systeem waarbij een nieuwe Office in één keer werd uitgerold en dan twintig jaar bleef draaien. Dat systeem bestaat nog, maar wordt nog amper gepromoot. Office 2019 kan je, als je hard zoekt op de Microsoft website, momenteel zonder korting kopen voor zo'n 300 euro, wat overeenkomt met meer dan drie jaar Office 365 Home. Voor gebruikers van het Home Use Program is het verschil tussen één keer 20 euro of jaarlijks 50 euro echter wel vrij groot.

Maar zo ziet Microsoft het niet. Office 365 is de modernere versie: ze heeft bijvoorbeeld een mobiele app die mee synchroniseert en komt met 1 TB aan online opslagruimte op OneDrive. De apps "worden ook steeds beter, met nieuwe functies die elke maand afgeleverd worden," schrijft Jared Spataro, corporite vice president voor Microsoft 365 op de Microsoft blog. Daar maakt de man het ook duidelijk dat Microsoft echt liever heeft dat je Office 2019 gewoon niet koopt. De software is "bevroren in de tijd," zo schrijft hij. "Ze zal nooit nieuwe functies krijgen, en is niet gelinkt aan de cloud." Een en ander doet de vraag rijzen of er überhaupt nog een nieuwe standalone versie van Office komt na Office 2019.