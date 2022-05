De koffieketen heeft plannen voor een klantenkaart op de blockchain.

Koffieketen Starbucks zou nog voor het einde van dit jaar zijn eerste NFT's uitbrengen. Dat zei CEO Howard Schultz op de voorstelling van de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf. De plannen moeten in de woorden van chief marketing officer Brady Brewer 'nieuwe concepten zoals eigenaarschap en gemeenschapsgebaseerde lidmaatschapsmodellen zoals we die in Web 3 zien' introduceren bij de fans van zeer grote koffies.

In de praktijk lijkt het te gaan om NFT-collecties van het merk, waarmee je enkele extra's kan krijgen. Een soort klantenkaart dus, maar dan hipper. Welke extra's je zal krijgen, daar is Starbucks voorlopig nog erg vaag over. Het is ook nog niet bekend welke blockchain de keten zal gebruiken. Starbucks heeft zo'n 27 miljoen leden in het huidige 'Rewards'-programma voor vaste klanten, dus als die blockchain hen uiteindelijk allemaal moet overtuigen, is het best een schaalbare.

