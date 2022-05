Starliner, de ruimtevaartcapsule van Boeing, is voor het eerst aangemeerd bij het Internationaal Ruimtestation ISS. De belangrijke test voor het veelgeplaagde ruimtetuig kan daarmee als geslaagd worden beschouwd.

Starliner maakte de koppeling met het ISS zaterdagochtend om 2.28 uur (Belgische tijd), iets meer dan een uur later dan oorspronkelijk gepland. Het gaat om een testvlucht die uitgevoerd wordt zonder passagiers.

Het is de bedoeling om aan te tonen dat de capsule veilig genoeg is voor een bemande vlucht. Aan boord van de Starliner bevindt zich wel een lading van meer dan 300 kilogram, waaronder bevoorrading voor de bemanning van het ISS.

Jaren vertraging

De ruimtevaartoperatie van Boeing heeft jaren vertraging opgelopen. In 2019 was een eerste poging mislukt en eind 2021 werd een nieuwe testvlucht op het nippertje uitgesteld. Boeing is intussen ingehaald door SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk brengt in opdracht van NASA al regelmatig astronauten naar het ISS.

