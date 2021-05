Wie internet via het satellietnetwerk van SpaceX wil gebruiken, kan dat voortaan ook in België. Maar goedkoop is het niet.

SpaceX stuurt al sinds 2018 met regelmaat satellieten in een baan rond de aarde voor Project Starlink. Een systeem dat wereldwijd voor internettoegang moet zorgen en soms zichtbaar is aan de hemel via een reeks witte puntjes achter elkaar.

De afgelopen maanden werd dat al commercieel aangeboden in enkele Europese landen en nu is ook België aan de beurt. De dienst staat nog wel in haar kinderschoenen. Momenteel gaat het om snelheden van 50 tot 150 Mbps en een latency van 20 tot 40 milliseconden, met de waarschuwing dat er soms geen verbinding zal zijn. Maar de ambitie is wel om het uit te bouwen met hogere snelheden en betere stabiliteit.

Uniek, maar duur

Is Starlink een geduchte concurrent voor Belgische operatoren? Vooralsnog niet. Zo betaal 114,02 euro per maand (of 99 euro zonder btw) voor een abonnement. Dat is, zeker voor de huidige snelheid, een stuk duurder dan een internet-only abonnement bij de lokale operatoren. Daar komt bovendien ook nog 499 euro voor de hardware en 59 euro verzend- en verwerkingskosten bij.

Maar Starlink is wel een volledig nieuwe manier om internet te krijgen, wat het meteen ook handig maakt in afgelegen gebieden waar je vandaag geen 50 of 100 Mbps haalt via een vaste verbinding of 4G. Een nadeel is wel dat je abonnement geografisch vergrendeld is. Een Starlink abonnement nemen in België om het volgende zomer mee te nemen naar je vakantiehuis in Spanje gaat niet.

