Verschillende EU-landen betalen om Oekraïne nog eens voor 10.000 Starlink terminals te leveren. Space X, dat de terminals uitbrengt, zegt dat er ondertussen ook honderd actief zijn in Iran.

De tienduizend Starlink-ontvangers in Oekraïne zullen voor militair en civiel gebruik worden ingezet, onder andere om Russische aanvallen tegen te gaan die zijn gericht op burgerdoelen. Dat meldt nieuwsagentschap Bloomberg op basis van een gesprek met Oekraïense vice-premier Mykhailo Fedorov. De EU springt bij nadat SpaceX CEO Elon Musk niet meer zelf wilde betalen voor Starlink-diensten in Oekraïne.

Starlink beschikt over een netwerk van ruim tweeduizend kleine satellieten in een lage baan om de aarde, die toegang tot internet mogelijk maken. Ontvangers op aarde worden daarbij verbonden met routers die wifi en dus toegang tot internet kunnen genereren. Rusland is niet blij met de technologie. Het land zegt dat het overweegt om commerciële ruimtesystemen zoals Starlink als legitieme militaire doelen te classificeren, ook mogelijk de basisstations lijken niet uitgesloten. Het land beweert technologie in huis te hebben om de terminals te lokaliseren.

Iran

In Iran zijn ondertussen bijna honderd internetterminals van het Starlink-netwerk actief. Dat tweette dan weer de baas van SpaceX, Elon Musk. De Amerikaanse miljardair had in september beloofd dat hij het Starlink-satellietnetwerk in Iran zou uitrollen, toen de Iraanse autoriteiten de toegang tot het internet steeds meer beperkten.

Sinds de dood van Mahsa Amini, een Koerdisch-Iraanse vrouw van 22 jaar, zijn er geregeld betogingen in Iran. Amini kwam om nadat de politie haar in Teheran gearresteerd had. Bij het protest kwamen honderden personen om het leven, duizenden werden gearresteerd en twee mannen van 23 jaar werden

terechtgesteld. Het Iraanse regime beperkt sindsdien de toegang tot Instagram en WhatsApp, tot afgelopen herfst de enige sociale netwerken die nog beschikbaar waren. Ook VPN-verbindingen zijn gelimiteerd.

