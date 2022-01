De accelerator Start it @KBC komt met een Waalse poot. De organisatie zet een co-workingruimte op in Luik.

De Waalse accelerator krijgt de naam Start it @CBC en bestaat in de eerste plaats uit een co-workingruimte in 'La Grand Poste' in Luik. Bedoeling van de start-up accelerator is om in het zuidelijke deel van het land start-ups en scale-ups te versterken, en netwerken te bouwen met Vlaanderen, Brussel en het buitenland.

Start it @KBC bestaat in Vlaanderen sinds 2014 en heeft in die periode zo'n 1.200 start-ups begeleid via mentoren, netwerkmogelijkheden en een co-workingruimte. 'Een uitbreiding naar Wallonië is een logische volgende stap', zegt Aurélien Troonbeeckx, die Start it @CBC leidt, in een persbericht. 'Luik is vandaag al een hotspot voor innovatieve ondernemingen, denk maar aan de biotech start-ups die het licht zagen rond de ULiège.' De accelerator zal de komende maanden een groeitraject bieden aan twintig start-ups. Zes daarvan beginnen deze maand, het gaat om Chango, Mosc, Insens, My Digital Immo, Carbize en Totemus.

