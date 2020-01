Een Amerikaans start-up rond elektronische patiëntendossiers, Practice Fusion, wordt gelinkt aan de opioïdecrisis in het land. De software zou dokters hebben aangezet vaker zware pijnstillers voor te schrijven.

De zogeheten 'opioid crisis' teistert de Verenigde Staten sinds begin jaren 2000 en zou verantwoordelijk zijn voor tienduizenden doden. Aan de basis liggen bijzonder verslavende pijnstillers die tot een overdosis kunnen leiden bij langdurig of overdreven gebruik. In 2017 bezweek een recordaantal van 47.600 mensen aan een overdosis van opioïde pijnstillers, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention. Onder meer Purdue Pharma, eigendom van de rijke Sackler-familie, is al aangeklaagd voor misleidende campagnes rond de medicatie, waaronder de pijnstiller Oxycontin.

Nu wordt ook een kleine medische start-up aan de crisis gelinkt. Practice Fusion genereerde elektronische patiëntendossiers die vooral populair waren bij onafhankelijke dokters, via een cloudbased platform dat ondersteund werd door advertenties. Het bedrijfje werd in 2005 opgericht en haalde meer dan 150 miljoen dollar aan kapitaal op bij onder meer Founders Fund, Kleiner Perkins en Artis Ventures. In 2018 werd het verkocht aan sectorgenoot Allscripts.

Tijdens zijn onafhankelijke bestaan had de start-up onder meer een deal met een grote fabrikant van opioïde pijnstillers, zegt de Amerikaanse Justitie. Dat bedrijf wordt vooralsnog niet genoemd, maar het zou volgens nieuwsagentschap Reuters gaan om Purdue Pharma. Daarbij zou Practice Fusion geld hebben gekregen om via zijn software dokters op subtiele manier aan te zetten de pijnstillers vaker voor te schrijven. Dat ging zo: dokters kregen in hun elektronische patiëntendossier een pop-up met een vraag over de hoeveelheid pijn die de patiënt leed. In een drop-down menu verschenen vervolgens een reeks opties waaronder een doorverwijzing naar een pijnspecialist of een voorschrift voor opioïde pijnstillers. Met een druk op de knop kon de dokter ook een automatisch behandelingsplan genereren.

Die pop-up dook volgens nieuwssite Bloomberg 230 miljoen keer op tussen 2016 en 2019. Bedoeling was ogenschijnlijk om het gebruik van de pijnstillers te promoten, in volle gezondheidscrisis. In 2016 schreef het Amerikaanse ministerie van Gezondheid al nieuwe richtlijnen uit voor het behandelen van patiënten met chronische pijn. Daarin werden vooral alternatieve maatregelen aangeraden, en waar opioïden nodig waren, werd de nadruk gelegd op sneller werkende versies van het medicijn, die minder verslavend zouden zijn. Practice Fusion bleef gewoon de tragere versies pushen, in samenspraak met het farmabedrijf.

Volgens vrijgegeven rechtbankdocumenten in de staat Vermont, vroeg Practice Fusion een vergoeding van 1 miljoen dollar aan de farmaproducent voor de pop-ups. De start-up is nu veroordeeld tot het betalen van 145 miljoen dollar, waarvan 26 miljoen gerechtelijke boete, en 119 miljoen om bestaande rechtszaken te beslechten. Daarin wordt Practice Fusion ervan beticht dat het nog dertien andere promoties voor farmaceutische bedrijven in zijn software heeft geïnstalleerd. Het zou gaan om de eerste criminele veroordeling voor een verkoper van elektronische gezondheidsdossiers.

De zogeheten 'opioid crisis' teistert de Verenigde Staten sinds begin jaren 2000 en zou verantwoordelijk zijn voor tienduizenden doden. Aan de basis liggen bijzonder verslavende pijnstillers die tot een overdosis kunnen leiden bij langdurig of overdreven gebruik. In 2017 bezweek een recordaantal van 47.600 mensen aan een overdosis van opioïde pijnstillers, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention. Onder meer Purdue Pharma, eigendom van de rijke Sackler-familie, is al aangeklaagd voor misleidende campagnes rond de medicatie, waaronder de pijnstiller Oxycontin.Nu wordt ook een kleine medische start-up aan de crisis gelinkt. Practice Fusion genereerde elektronische patiëntendossiers die vooral populair waren bij onafhankelijke dokters, via een cloudbased platform dat ondersteund werd door advertenties. Het bedrijfje werd in 2005 opgericht en haalde meer dan 150 miljoen dollar aan kapitaal op bij onder meer Founders Fund, Kleiner Perkins en Artis Ventures. In 2018 werd het verkocht aan sectorgenoot Allscripts.Tijdens zijn onafhankelijke bestaan had de start-up onder meer een deal met een grote fabrikant van opioïde pijnstillers, zegt de Amerikaanse Justitie. Dat bedrijf wordt vooralsnog niet genoemd, maar het zou volgens nieuwsagentschap Reuters gaan om Purdue Pharma. Daarbij zou Practice Fusion geld hebben gekregen om via zijn software dokters op subtiele manier aan te zetten de pijnstillers vaker voor te schrijven. Dat ging zo: dokters kregen in hun elektronische patiëntendossier een pop-up met een vraag over de hoeveelheid pijn die de patiënt leed. In een drop-down menu verschenen vervolgens een reeks opties waaronder een doorverwijzing naar een pijnspecialist of een voorschrift voor opioïde pijnstillers. Met een druk op de knop kon de dokter ook een automatisch behandelingsplan genereren. Die pop-up dook volgens nieuwssite Bloomberg 230 miljoen keer op tussen 2016 en 2019. Bedoeling was ogenschijnlijk om het gebruik van de pijnstillers te promoten, in volle gezondheidscrisis. In 2016 schreef het Amerikaanse ministerie van Gezondheid al nieuwe richtlijnen uit voor het behandelen van patiënten met chronische pijn. Daarin werden vooral alternatieve maatregelen aangeraden, en waar opioïden nodig waren, werd de nadruk gelegd op sneller werkende versies van het medicijn, die minder verslavend zouden zijn. Practice Fusion bleef gewoon de tragere versies pushen, in samenspraak met het farmabedrijf. Volgens vrijgegeven rechtbankdocumenten in de staat Vermont, vroeg Practice Fusion een vergoeding van 1 miljoen dollar aan de farmaproducent voor de pop-ups. De start-up is nu veroordeeld tot het betalen van 145 miljoen dollar, waarvan 26 miljoen gerechtelijke boete, en 119 miljoen om bestaande rechtszaken te beslechten. Daarin wordt Practice Fusion ervan beticht dat het nog dertien andere promoties voor farmaceutische bedrijven in zijn software heeft geïnstalleerd. Het zou gaan om de eerste criminele veroordeling voor een verkoper van elektronische gezondheidsdossiers.