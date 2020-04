De Gentse start-up TechWolf heeft net een kapitaalronde van 1 miljoen euro afgerond. Het bedrijf ontwikkelt software die via AI-technologie in kaart brengt welke competenties er in een onderneming ontbreken om future-proof te worden.

Tot de participanten behoren onder meer Conny Vandendriessche (founder en managing director van House of HR, Stella P. en We Are Jane), enkele van de eerste investeerders in Showpad en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

De technologie achter het HR-beleid is bij bedrijven vaak heel gefragmenteerd, stelt Mikaël Wornoo vast, een van de drie oprichters van TechWolf: 'Grote ondernemingen werken al gauw met tien HR-platformen: een tool voor rekrutering, een voor opleidingen en trainingen, voor evaluaties, ... Daardoor weet niemand nog welke vaardigheden werknemers hadden toen ze begonnen, en welke vaardigheden ze onderweg allemaal ontwikkeld hebben'.

TechWolf stelt zich ten doel om al die HR-platformen en -tools te overkoepelen. De start-up verzamelt inzichten op bedrijfsniveau, maar evengoed op het niveau van iedere individuele werknemer. Die krijgt bijvoorbeeld aanbevelingen voor opleidingen of suggesties voor bepaalde projecten die aansluiten bij zijn profiel. TechWolf maakt daarvoor gebruik van AI-technologie en algoritmes die de meest geschikte mensen voor een bepaalde positie kunnen aanwijzen.

'De juiste medewerker op de juiste plek binnen jouw bedrijf plaatsen en laten doorstromen, wordt een belangrijke uitdaging voor élk toekomstgericht bedrijf. Daarbij kan TechWolf écht het verschil maken', stelt Vandendriessche, een van de investeerders.

Tot de participanten behoren onder meer Conny Vandendriessche (founder en managing director van House of HR, Stella P. en We Are Jane), enkele van de eerste investeerders in Showpad en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.De technologie achter het HR-beleid is bij bedrijven vaak heel gefragmenteerd, stelt Mikaël Wornoo vast, een van de drie oprichters van TechWolf: 'Grote ondernemingen werken al gauw met tien HR-platformen: een tool voor rekrutering, een voor opleidingen en trainingen, voor evaluaties, ... Daardoor weet niemand nog welke vaardigheden werknemers hadden toen ze begonnen, en welke vaardigheden ze onderweg allemaal ontwikkeld hebben'.TechWolf stelt zich ten doel om al die HR-platformen en -tools te overkoepelen. De start-up verzamelt inzichten op bedrijfsniveau, maar evengoed op het niveau van iedere individuele werknemer. Die krijgt bijvoorbeeld aanbevelingen voor opleidingen of suggesties voor bepaalde projecten die aansluiten bij zijn profiel. TechWolf maakt daarvoor gebruik van AI-technologie en algoritmes die de meest geschikte mensen voor een bepaalde positie kunnen aanwijzen.'De juiste medewerker op de juiste plek binnen jouw bedrijf plaatsen en laten doorstromen, wordt een belangrijke uitdaging voor élk toekomstgericht bedrijf. Daarbij kan TechWolf écht het verschil maken', stelt Vandendriessche, een van de investeerders.