Een start-up uit Boston wil het Internet of Things (IoT) gebruiken voor weersverwachtingen. "We kunnen IoT-apparaten veranderen in een weersensor", legt Climacell-oprichter Shimon Elkabetz uit aan Fortune.

Terwijl meteorologen overal ter wereld vertrouwen op satellieten en een netwerk van weerstations en radars, zijn er volgens Elkabetz veel meer apparaten die nuttige weergegevens verzamelen. De signalen die worden verzonden voor microgolfcommunicatie, mobiele telefoons en satelliet-tv-ontvangers worden bijvoorbeeld beïnvloed door het weer en miljoenen auto's meten de buitentemperatuur.

Climacell wil de data van al die apparaten verzamelen. Het gaat volgens de start-up om zeker 600 miljoen apparaten die 24 uur per dag informatie over het weer kunnen verzamelen. Via algoritmen wordt er dan een weersvoorspelling gegenereerd.

Interessant idee

De Nederlandse consumentenwebsite Weeronline noemt het een interessant idee, maar plaatst toch wat vraagtekens. Zo moeten de algoritmen zeer solide zijn en moet er ook rekening worden gehouden met het feit dat de omstandigheden van sommige apparaten snel verschillen. Bij een mobiele telefoon is dat het geval. Hij zit in je broekzak, je houdt hem in de zon of je gaat naar binnen. Dat kan nooit voor een stabiele meting zorgen.

Ook is het zo dat alle apparatuur die op dit moment wordt gebruikt voor input voor weermodellen heel precies is geijkt, iets dat met dagelijks gebruikte IoT-apparaten niet of nauwelijks zo is. Weeronline stelt verder dat bij de huidige manier van meten ervoor wordt gezorgd dat de omgeving zo min mogelijk invloed heeft op de meting. Meetfouten kunnen namelijk desastreus zijn voor een verwachting. De atmosfeer is volgens het weerbureau een chaotisch medium, dus een kleine verandering heeft grote gevolgen op wat het weer uiteindelijk wordt. Het gebruik van IoT bij het voorspellen van het weer zal daarom nog heel wat voeten in de aarde hebben.

De wens om weermetingen op andere manieren te verrichten is niet helemaal nieuw. De universiteit van Wageningen doet al jaren onderzoek naar het gebruik van telefoonmasten om neerslag te meten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn in landen waar geen weerradars staan, of de dekking van radars slecht is.