'Start-ups zijn alles wat overheden níét zijn, maar wel moeten worden'

"Wereldwijd zitten overheden vast in een valse keuze tussen economie en ecologie om de klimaatverandering aan te pakken. Tegelijkertijd schieten de start-ups die innovatieve oplossingen bedenken als paddenstoelen uit de grond", schrijft Anna Thomlinson. "Als overheden niet kunnen denken en handelen als start-ups, moeten ze start-ups maar onder de arm nemen", stelt ze voor.

In Antwerpen - maar evengoed in Venetië of in Dubrovnik of in Barcelona - doen cruiseschepen dezer dagen veel (fijn) stof opwaaien. De controverse rond de vervuilende drijvende hotels is symptomatisch voor de valse keuze die sinds de verkiezingscampagne het debat overheerst: ecologie vs. economie. Alsof het communicerende vaten zijn. Die valse keuze houdt fundamentele oplossingen tegen. Antwerpen kan bijvoorbeeld wel de boten voor riviercruises van walstroom voorzien, maar niet die voor zeecruises. "Economisch en praktisch niet haalbaar", klinkt het dan.

De meeste start-ups zijn straatarm als ze beginnen. Ze hebben geen nagel om aan hun gat te krabben, zoals ze dat hier zo mooi zeggen. Toch slagen ze erin om met innovaties op de proppen te komen die de wereld veranderen. Omdat ze niet beginnen bij een budget, maar bij een probleem. Pas later stroomt het geld binnen. Van kopers of van investeerders. Maar die betalen pas als ze minstens een glimp hebben opgevangen van het potentieel om een probleem op te lossen.

De mindset van overheden wereldwijd is helemaal anders. Ze zoeken naar manieren om minder te vervuilen. Niet naar manier om helemaal niet te vervuilen. Ze belijden wel hun geloof in technologische vooruitgang, maar zelf kijken ze de kat uit de boom.

Govtech is de toekomst

Daarom geloof ik heel sterk in de toekomst van govtech. De uitdagingen komen zo snel en langs zoveel verschillende kanten op ons af dat overheden ze onmogelijk alleen kunnen oplossen. Start-ups zijn snel, ze zijn wendbaar, ze nemen noodgedwongen tonnen risico's. Ze zijn alles wat een overheid niet is. Als overheden niet kunnen denken en handelen als start-ups, dan moeten ze die start-ups onder de arm nemen om samen met hen de innovatie aan te zwengelen.

Het potentieel is er. De start-ups die duurzame en circulaire oplossingen bedenken, schieten als paddenstoelen uit de grond. Jarenlang hebben wij ons afval in Afrika gedumpt. Recy-Call gooit het radicaal over een andere boeg en gaat in Afrika oude gsm's ophalen om ze hier bij ons te recycleren. More tovert gipsafval uit de bouw om tot lichtarmaturen. Smart Farmers kiest resoluut voor verticale landbouw, met hydrocultuur en licht via led-technologie.

Ecologie én economie

Zo zijn er, alleen al in België, honderden start-ups die de groene kaart trekken. Stuk voor stuk met innovatieve oplossingen die overheden op grote schaal kunnen adopteren en versterken. Stuk voor stuk met businessmodellen die geld opleveren in plaats van geld kosten, en overheden dus ook toelaten om weg te stappen van die valse keuze tussen ecologie en economie.

Start it @KBC heeft hier als accelerator ook een rol te spelen. Start-ups zorgen voor verandering, dat is hun natuur. De start-ups van vandaag zijn de monsterbedrijven van morgen. Daarom moeten we meer dan ooit met de hele start-up-community voorvechters zijn van echte, duurzame verandering. Van verandering die de problemen niet (een beetje) kleiner maakt, maar ze voor eens en voor altijd uit de wereld helpt.