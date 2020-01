Calltic, een Gentse start-up die werkt op fraudedetectie, haalt 1,5 miljoen euro op in een eerste kapitaalsronde.

Calltic sloot zijn Series A investeringsronde vorige week af. De ronde werd geleid door Qbic II Fund en haalde 1,5 miljoen euro op. Onder meer vroege investeerders als imec.istart en Luc Kindt hebben extra geld neergelegd, net als investeringsmaatschappij Akiles.

De Gentse start-up Calltic maakt software die telecomfraude moet detecteren en heeft ondertussen al enkele klanten bij mobiele operatoren in Afrika. Een eerste product moet later dit jaar breed uitgerold worden en een patent is ingediend. Het bedrijf heeft in totaal nu zo'n twee miljoen euro opgehaald.

Calltic sloot zijn Series A investeringsronde vorige week af. De ronde werd geleid door Qbic II Fund en haalde 1,5 miljoen euro op. Onder meer vroege investeerders als imec.istart en Luc Kindt hebben extra geld neergelegd, net als investeringsmaatschappij Akiles.De Gentse start-up Calltic maakt software die telecomfraude moet detecteren en heeft ondertussen al enkele klanten bij mobiele operatoren in Afrika. Een eerste product moet later dit jaar breed uitgerold worden en een patent is ingediend. Het bedrijf heeft in totaal nu zo'n twee miljoen euro opgehaald.