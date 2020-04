Je hebt medewerkers, maar houden ze ook van je bedrijf? Onderzoek wijst uit dat het daar vaak wat aan ontbreekt. De Limburgse start-up Ambassify doet zijn best om band tussen werkgever en werknemer aan te halen, en reikt en passant interessante marketingmogelijkheden aan.

Het begon met een ander bedrijf. Bubobox verzorgde quizjes en fotowedstrijden voor klanten als TUI, Humo en anderen. Draaide lekker, maar toch was Koen Stevens niet helemaal tevreden. 'Het bleek dat we daar vooral typische wedstrijdtijgers mee bereikten; overal doken dezelfde deelnemers op, dat was niet helemaal wat we voor ogen hadden. Na wat denkwerk kwamen we uit bij Ambassify, een platform dat de 'disconnect' tussen werknemer en bedrijf kleiner wil maken', aldus de 'word-of-mouth' director van de start-up.

Zie het als een soort gesloten Facebook-groep waarop allerlei interactie rond je merk mogelijk is

Ambassify creëert rond een merk gemeenschappen van werknemers of zelfs gewoon fans. Dat gebeurt in ruil voor een jaarlijkse licentiekost. De beheerder kan kiezen uit een veertigtal campagnes om op de gemeenschap los te laten. Stevens: 'Denk daarbij aan pushcampagnes, verzoeken om online-content te delen, pullcampagnes als een poll, een wedstrijd of net-promotor score. Zie het maar als een gesloten Facebook-groep waarop allerlei interactie rond je merk mogelijk is'.

Besparen op rekruteringskosten

Klinkt als nice-to-have voor een merk, maar levert het ook op? Dat het werkt, blijkt volgens Stevens alvast uit de cijfers: 'We zien dat mensen meer geneigd zijn om deel te nemen aan de pullcampagnes als je ook pushcampagnes via ons platform opzet'. Een klant als Bellewaerde levert een voorbeeld uit de marketingboekjes op. 'De naamgeving van een pasgeboren girafje hebben we via een poll voorgelegd aan de werknemers en de fans van het pretpark. Dat leverde bijna tienduizend stemmen op. En ja, dat is wel degelijk allemaal kwantificeerbaar.'

'Als je bedenkt hoeveel een advertentiecampagne kost voor een klein resultaat, dan is het vele malen efficiënter om via Ambassify de werknemers je boodschap te laten verspreiden', stelt Stevens. 'En dan spreek ik nog niet over vacatures die zo de wereld kunnen worden ingestuurd, waarmee een bedrijf duizenden euro's aan rekruteringskosten kan besparen. Sommige van onze klanten zien hun return on investment maal tien of twintig gaan. Ondertussen groeit bovendien de betrokkenheid van het personeel.'

Eerst Europa, dan Amerika

Klanten als KBC en Barco zijn al langer aan boord, Kuehne-Nagel, Sodexo, KPNG, Bayer en recent nog JBC volgden. En Ambassify kijkt verder. 'We willen groeien, maar dan zo min of meer organisch mogelijk', zegt Stevens. 'Daarvoor zetten we in België in op direct sales, maar we kijken ook naar het buitenland, waar we goeie ervaringen hebben met online gesprekken. Nvidia tekenden we na nauwelijks twee Zoom-gesprekken; het is een ervaring die ons in deze coronatijden zeker helpt, en die we verder willen toepassen.'

Zonder Europese concurrent mikt Ambassify in eerste instantie op dit continent, maar ook in de Verenigde Staten en Canada, waar met Influitive al een speler op de markt is, willen de Limburgers voet aan grond krijgen. 'We hebben daar intussen al onze eerste klanten', klinkt het.

Gegroeid uit Bubobox gingen Stevens en vennoten in 2017 aan de slag met Ambassify na een eerste overgangsronde. Daarbij legden zeven business angels samen zo'n 250.000 euro op tafel, een bedrag dat gecombineerd werd met een 200.000 euro banklening via ING, een lening van het LRM voor 100.000 euro en een VLAIO-subsidie ten belope van 200.000 euro. 'In 2019 hebben we nog eens zo'n financiering opgehaald, zodat we nu ongeveer anderhalf miljoen euro ruimte hebben. 'Het is mijn overtuiging dat je met zo'n typisch Belgische investeringsmix al heel ver kan komen. Liever dat dan een voorbarig VC-avontuur, waarbij je te snel teveel van je bedrijf moet weggeven', besluit Stevens.

Ambassify Maatschappelijke zetel: Beringen Aantal vennoten: 3 Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Nee Website: ambassify.com Koen Stevens, word-of-mouth director van Ambassify.

