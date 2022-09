Om verkeersmodellen op te stellen moet je flink gestudeerd hebben. Toch kan het handig zijn als ook een gewone ambtenaar de impact van wegenwerken of een knip kan inschatten. Met eenvoudige software maakt de Vlaams-Brabantse start-up AnyWays dat mogelijk.

Hij was een informaticus die al jaren met mapping-software werkte, een mobiliteitsexpert kwam op een dag bij hem te rade. En toen beseften Ben Abelshausen (foto) en Wim Michiels dat ze samen iets meer konden doen. Ze besloten een bedrijfje op te richten en een tool te ontwerpen waarmee je gemakkelijk de impact van verkeersgerelateerde beslissingen kon inschatten.

'Natuurlijk bestaat er software die verkeer modelleert en je laat zien wat er gebeurt bij bepaalde ingrepen. Maar die programma's kun je als gewone mens niet zomaar gebruiken; daar moet je effectief mobiliteitsexpert voor zijn', zegt CTO Abelshausen. Zo'n complexe aanpak is echter lang niet altijd noodzakelijk. 'Om het resultaat van een simpele ingreep op buurtniveau in te schatten, kan een eenvoudigere tool volstaan. En die hebben we met AnyWays ontwikkeld.'

Met behulp van OpenStreetMap creëer je in AnyWays een eenvoudige schets van de verkeerssituatie in een bepaalde buurt. 'Die kun je dan editen door bijvoorbeeld een knip in te voeren, een overweg af te sluiten of verkeerswerken aan te geven', legt Abelshausen uit. 'Daar kun je dan verschillende scenario's op loslaten, waardoor je bijvoorbeeld zicht krijgt op hoe de verkeersstromen zich zullen verleggen, of waar sluipwegen zullen opduiken.'

Scenario's finetunen

AnyWays gebruikt hiervoor data op basis van enquêtes rond woon-werkverkeer die een inschatting van patronen geven. Maar als gebruiker kan je ook zelf informatie toevoegen. 'De aanwezigheid van een school of een supermarkt kan immers een impact hebben op het verkeer', zegt Abelshausen. 'Door in te voeren hoeveel kinderen daar 's ochtends en 's avonds circuleren, en met welke vervoersmiddelen ze arriveren of vertrekken, kun je je scenario's finetunen.'

De start-up werkt met een abonnementsformule: 600 euro per project per jaar, of 500 euro per maand om een ongelimiteerd aantal projecten te beheren. Eerste klanten zijn al de steden Mechelen en Antwerpen, maar ook mobiliteitsconsultants die voor overheden werken. De CTO ziet nog veel groeimogelijkheden bij hen. 'Onze oplossing kan voor mobiliteitsambtenaren een ideale tool zijn om de impact van bepaalde beslissingen goed in te schatten, en aan te passen.'

Wereldwijd inzetbaar

Met zijn product wil AnyWays het ook mogelijk maken dat gegevens over wegenwerken al vóór de start ervan in gps-software beschikbaar zijn. 'In een applicatie als Waze gebeurt dat namelijk pas nadat een eerste gebruiker de aanwezigheid daarvan heeft aangegeven. Zo kon men in Mechelen aan inwoners al visualiseren hoe de invoering van de eenrichtingsvest een invloed op hun beweging zou hebben. Dat wil ook SlimNaarAntwerpen.be nu doen met onze software.'

Klanten komen nu snel, maar het is lang stapvoets gegaan, vertelt Abelshausen. 'Doordat we alles gebootstrapt hebben, op basis van wat we als consultants verdienden, is de ontwikkeling en commercialisering niet zo snel verlopen. Nu groeien we langzamerhand, door op beurzen aanwezig te zijn en door zelf klanten op te zoeken. Het is de bedoeling om straks online klanten te werven, maar daarvoor zijn we nog op zoek naar een goeie strategie. Er is in elk geval geen reden waarom we onze ambities niet wereldwijd kunnen leggen: in principe kan de tool overal werken.'

AnyWays Maatschappelijke zetel: Aarschot Aantal vennoten: 2 Financieel: Geen plannen. Website: AnyWays.eu

