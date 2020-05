Met één muisklik zien hoeveel dat topgerecht dat je net serveerde je kostte. Een pagina verder ontdekken welk ingrediënt je dringend moet bijbestellen. Onmiddellijk de financiële impact zien van die kleine wijziging aan een schotel. Het zijn de dromen van iedere restaurantuitbater, en de Antwerpse start-up Apicbase maakt ze nu waar.

Het begon nochtans anders. Pieter Wellens en Carl Jacobs, de een ingenieur, de ander meer actief in de kunstwereld, sloegen de handen in elkaar voor een bedrijfje dat foodphotograpy leverde voor chefkoks: eindelijk een mooie foto van hun gerechten. En toen ging de bal aan het rollen, vertelt marketing director Joris Brabants. 'Sommige koks bleken zich niet meer te kunnen herinneren wat zij nu precies gecreëerd hadden. Zodoende kregen we de vraag of we geen ingrediënten konden taggen. Daarna gingen we al snel het volledige recept noteren, met een stap-per-stap-bereidingshandleiding, wat al gauw uitmondde in een hele receptenbijbel.'

Foodcost berekenen

Apicbase rolde verder. Met een ingrediëntenlijst voorhanden kon gemakkelijk de kost van een gerecht worden berekend. Van daaruit was het een kleine stap naar voorraadbeheer. 'Het resultaat was een online applicatie die eigenlijk de hele achterkant van een restaurant begon te omvatten', vertelt Brabants. 'Door Apicbase te linken met het kassasysteem zie je welke gerechten verkocht zijn, en dus ook welke ingrediënten uit voorraad zijn gegaan. Daar kunnen automatisch lijsten van worden opgesteld, zodat je met één druk op de knop de juiste producten bij je leverancier kunt bestellen.'

Met andere woorden: de klassieke food & beverage manager van een restaurant mag zijn C4 verwachten? 'Nee', zegt Brabants. 'We willen die manager alleen het leven makkelijker maken door ervoor te zorgen dat hij zich niet langer hoeft te buigen over Excel-lijsten. Zo kan hij zich bezighouden met andere zaken, zoals het vergroten van de marges op zijn gerechten en producten.'

Apicbase werkt met een klassieke SaaS-model en is bijgevolg verkrijgbaar tegen een maandelijks abonnementsgeld. 'We bieden verschillende formules aan', legt de marketing director uit. 'Het basismodel is Product Development. Daarmee kan je gerechten aanmaken, de foodcost berekenen, allergenen en nutritionele labels bijhouden, en stap-voor-stap bereidingsinformatie toevoegen. Dat model kun je dan uitbreiden met modules voor onder andere aankoophulp en voorraadbeheer.'

Gerobotiseerde bar

Dat de start-up zijn doel niet voorbijschiet, blijkt alvast uit het enthousiasme. 'Op dit moment wordt onze tool al in twintig landen gebruikt - zelfs in een volledig gerobotiseerde bar in IJsland', zegt Brabants. Het bedrijf merkt ook veel interesse vanuit Australië en Nieuw-Zeeland. 'Daar gaat het vooral om grote cateraars die aan kinderdagverblijven en andere organisaties leveren, en dus elke dag een ander menu moeten serveren, rekening houdend met allergieën en diëten. Complexe zaken, maar onze verschillende modules staan nu al toe om Apicbase zonder veel aanpassingen werkbaar te maken voor dergelijke klanten.'

Met de coronacrisis als vertragend moment rekent Apicbase op dit moment vooral op organische groei. 'We zijn even gestopt met online advertenties, maar merken dat klanten ons nog altijd vinden en dat chefs voor flink wat mond-tot-mondreclame zorgen.'

Founders Wellens en Jacobs richtten Apicbase op met de 10.000 euro die ze wonnen in een wedstrijd rond innovatieve toestellen in de keuken. Later volgden een seed-ronde die 700.000 euro opleverde, een series A-kapitaalronde bracht 1,5 miljoen euro op. 'We blijven echter op zoek naar geld om te blijven groeien, en naar de juiste IT-profielen om ons daarbij te helpen', klinkt het bij Brabants.

Apicbase Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 2 Op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Get.apicbase.com

