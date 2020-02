Je zult het zien: de verwarmingsketel gaat altijd stuk wanneer je hem het meest nodig hebt, op koude dagen. Je weet dus maar beter wanneer je ketel aan een ingreep toe is. Dat kan sinds kort via een sensor van Bcheck, een Brusselse start-up die onder de vleugels van Luminus mocht groeien.

Beter voorkomen dan genezen; het is het adagium van onze volksgezondheid, het past ook de nationale orde van ketelherstellers. En dankzij Bcheck krijgen ze er nu de juiste tool voor. Op initiatief van Luminus werd een sensor ontwikkeld die op basis van zorgvuldige metingen kan detecteren wanneer een ketel toe is aan onderhoud, en vervolgens automatisch alle benodigde communicatie in gang zet.

Niet makkelijk om te ontwikkelen

'Als je bedenkt hoeveel miljoenen ketels er in België geïnstalleerd zijn, dan weet je wel hoe groot de markt is', zegt CEO en co-founder Jacques Bolzer van Bcheck. 'Toch was het niet gemakkelijk om zoiets te ontwikkelen, gezien de vele verschillende modellen en merken. Daarom ontwikkelden we een apparaatje dat gewoon aan de buitenkant van het toestel moet worden bevestigd, en zo de nodige metingen doet. Die metingen worden overigens geanonimiseerd verwerkt, zodat we volledig in regel zijn met de GDPR-wetgeving.'

Op basis van warmtesensoren en trillingen monitort het toestel van Bcheck de staat van een verwarmingsketel. Bij mankementen of andere onregelmatigheden verwittigt het automatisch een onderhoudsploeg of de beheerder van het gebouw. Het is in eerste instantie dus niet de particulier waarop de start-up mikt, maar wel de grote onderhoudsbedrijven en beheerders van vastgoed, zoals sociale woningmaatschappijen of scholengroepen. 'Voor een aankoopkost van 49 euro voor de sensor en een maandelijks abonnement van één euro voor de dataverwerking per ketel', ben je een stuk geruster', klinkt het.

België, en verder

Luminus investeerde een miljoen in het onderzoek en de start van het zelfstandige bedrijf Bcheck. Afgelopen najaar stapte ook het Brusselse fonds finance&invest.brussels in met een investering van 1,1 miljoen euro. Daarmee is de start-up klaar voor de commerciële lancering.

'Onze toestellen zijn in productie, de eerste exemplaren worden langzamerhand geleverd en geïnstalleerd', vertelt Bolzer. 'Nu willen we volop inzetten op prospectie om meer klanten te vinden, waarbij we ook hopen op goeie mond-aan-mondreclame. Het is de bedoeling om eerst al onze inspanningen op België te concentreren, maar natuurlijk kijken we ook naar de rest van Europa - met name naar grote landen als Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Natuurlijk, de grootste markten, zoals Azië en de Verenigde Staten, liggen nog verder, maar ook daar hopen we ooit voet aan grond te krijgen.'

Bcheck Maatschappelijke zetel: Brussel Aantal vennoten: 3 Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Nee Website: www.bcheck.be Het team achter de start-up, met rechts CEO en co-founder Jacques Bolzer. © Bcheck

