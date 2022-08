De ecologische voetafdruk van een product begint een dingetje te worden. Maar daarom weten bedrijven nog niet hoe ze die exact kunnen berekenen. Met een online softwareplatform wil de Antwerpse start-up ClimateCamp hen helpen de impact van de hele keten in kaart te brengen.

'Meer en meer bedrijven zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is om de koolfstofimpact van hun productie te kennen', legt ClimateCamp-CEO Stijn Gysemans uit. 'Zeker nu Europa tegen 2030 55 procent minder uitstoot wil realiseren. Maar daarom weten ze nog niet alles. Zowat tachtig procent van wat hun ecologische voetafdruk uitmaakt, zit immers bij toeleveranciers en de manier waarop zij produceren. Je kan dus je eigen footprint maar berekenen als je al die info compleet hebt. En daarbij helpen wij.'

Verschillende niveaus

ClimateCamp gebruikt hiervoor een open softwareplatform, waarop bedrijven hun leveranciers kunnen uitnodigen om alle nodige gegevens in te voeren. 'En dan merk je dat er bij die bedrijven verschillende niveaus van maturiteit zijn', klinkt het. 'Er zijn ondernemingen die de hele oefening al hebben gedaan. Zij weten exact wat hun voetafdruk is, en hebben dat gewoon maar door te sluizen. Daarvoor hebben we via API's connectie met bestaande pakketten voor carbon accounting ingebouwd. Andere bedrijven daarentegen staan nog maar aan het begin. Voor hen hebben we een basismodule ontwikkeld die op basis van gas- en elektriciteitsverbruik, materialen en ga zo maar door hun carbon footprint in grote lijnen berekent.'

Het is niet de bedoeling om zelf een volwaardig carbon accountingprogramma te voorzien, benadrukt Gysemans. 'We zien die softwaremakers immers als partners voor onze aanpak, dus we willen eerder met hen samenwerken.'

Na een jaar sleutelen zit ClimateCamp in het product-market fit-stadium. Met de hulp van een paar eerste klanten wordt het platform nu geperfectioneerd. 'Het businessmodel houden we in elk geval simpel', luidt het: 'Dat is gewoon een SaaS-model waarbinnen gedifferentieerd wordt naargelang de functionaliteiten die de klant nodig heeft. Voor leveranciers die door onze klanten worden uitgenodigd, is het platform in eerste instantie gratis. We rekenen er echter op dat veel van hen ook betalende klant worden, om down the line te gaan en ook hun leveranciers uit te nodigen, zodat de hele keten in kaart kan worden gebracht.'

Relevant voor meerdere sectoren

Voorlopig focust de start-up nog vrij exclusief op de food & beverages sector, met onder andere een groots opgezette campagne 'Duurzaam brouwen' richting brouwerijen om hun koolstofvoetafdruk te ontdekken. 'Niettemin zijn we tamelijk zeker dat ons platform in veel andere sectoren, zoals de maakindustrie, ook relevant kan zijn. In elk geval is de nood groot geworden, merken we. Kijk maar naar Ahold dat in Nederland is aangeklaagd omdat het zijn voetafdruk niet kon voorleggen: zij moeten nu in allerijl de gegevens van tweehonderd leveranciers te pakken krijgen.'

Na een initiële start onder de vleugels van Start-It @KBC waarbij vrienden en familie 125.000 euro samenbrachten boven de eigen 40.000 euro inleg van de founders, is ClimateCamp nu klaar voor een eerste kapitaalronde. 'Die kunnen we begin september aankondigen', zegt Gysemans.

ClimateCamp Maatschappelijke zetel: Kasterlee Aantal vennoten: 4 Financieel: Eerste kapitaalronde begin september. Website: ClimateCamp.io

