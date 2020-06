Je hebt je beide handen nodig om te werken, en eigenlijk nog een derde om ondertussen wat informatie te kunnen opzoeken? De Antwerpse start-up Iristick bedacht er een oplossing voor: industriële smart glasses die hulp op afstand mogelijk maken.

'Het is voor frontlinewerkers regelmatig een probleem', weet Johan De Geyter (foto), CEO van start-up Iristick: 'Je zit bijvoorbeeld op een hoogte van honderd meter aan een windmolen te sleutelen, en hebt letterlijk geen hand vrij om even de telefoon te nemen of een expert te raadplegen. Terwijl je dat echt wel zou kunnen gebruiken. Daarom ontwikkelden wij een slimme bril die mensen op afstand in staat stelt om mee te kijken met wat jij ziet, en je daarover te woord te staan'.

Waarom nog een expert op het vliegtuig zetten als hij op afstand evengoed rechtstreeks kan meekijken en helpen?

Remote assistance

Een 'Google Glasses voor de industrie', zo omschrijft De Geyter Iristick, en als een 'volledig Belgische toekomstgerichte technologie' waar enkele jaren ontwikkeling in kroop. Hoe werkt die remote assistance dan precies? 'Twee camera's capteren wat je ziet. Ze doen dat niet alleen in een overview-modus, maar ook met een zoomlens, om te focussen op de details', legt de CEO uit. 'De bediening gebeurt met spraakopdrachten of een touchpad. Elders ziet een expert in realtime wat er gebeurt, om vervolgens via het kleine schermpje in de bril beelden met aanwijzingen terug te sturen.'

De smart glasses kunnen ook geconnecteerd worden met andere services. Denk daarbij aan gespecialiseerde software van bedrijven als Support Square en Proceedix, waardoor rond de brillen een heel ecosysteem aan het ontstaan is.

Gewasinspecties

Dat klanten op Iristick zaten te wachten, blijkt uit het enthousiasme waarmee enkele grote bedrijven de slimme brillen omarmden. 'Bayer, dat in 2018 Monsanto overnam, gebruikt ze bijvoorbeeld voor gewasinspecties van maisvelden', vertelt De Geyter. En zeker vandaag, nu afstandswerken zowat de norm is geworden, stelt het bedrijf een groei vast: 'Zo heeft Artsen Zonder Grenzen via onze smart glasses op afstand ondersteuning gegeven aan Iraanse covid-19-artsen. Bij John Bean Technologies worden ze dan weer ingezet door de afdeling customer support, om lokale onderhoudsploegen in Noord-Italië bij te staan. We merken dat het denken ook opschuift in die richting: waarom nog een expert op het vliegtuig zetten als hij op afstand evengoed rechtstreeks kan meekijken en helpen?'.

Nu de producten tractie krijgen heeft De Geyter ook zijn salesteam vergroot. 'In Antwerpen namen we drie verkopers extra aan, in onze New Yorkse vestiging verdubbelden we. Op dit moment verkopen we ruwweg voor zestig procent in Europa en de rest in de Verenigde Staten. Maar we zien langzamerhand ook de Aziatische markt onze kant op kijken, de ambities zijn dus zeker nog niet getemperd.'

Iristick zag het levenslicht dankzij verschillende investeringen: eerst via friends, family and fools, nadien met hulp van The Innovation Fund, Pentahold en Saffelberg en het Europese Horizon 2020-project die samen voor ettelijke miljoenen euro's zorgden. Het bedrijf blijft echter onverminderd op zoek naar bijkomend kapitaal. 'We zijn altijd geïnteresseerd in partners die ons kunnen helpen groeien', besluit De Geyter.

Iristick Maatschappelijke zetel: Sint-Martens-Latem Aantal vennoten: 5 Op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Iristick.com

