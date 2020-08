Al het papierwerk digitaliseren dat betrekking heeft op interactie met de klant: dat is het doel van de Gentse scale-up Docbyte. Op die manier zouden veel processen immers efficiënter moeten kunnen verlopen.

Het is vooral in de financiële en de verzekeringswereld dat Docbyte al zijn bestaansrecht vond, vertelt CEO Frederik Rosseel. 'Daar zit men, met name op het gebied van identificatie, met heel wat omslachtige, streng gereguleerde procedures. Denk aan de GDPR-wetgeving, maar ook aan de Customer Due Diligence waarbij banken hun klanten moeten screenen op mogelijke witwaspraktijken.'

Cloudbased webplatform

Het gaat dan om processen waarbij nieuwe klanten aan boord worden gehaald, maar ook over het afsluiten en contracten en - in het geval van verzekeringsfirma's - het afhandelen van schadegevallen. Allemaal zaken die veel papierwerk met zich meebrengen. 'Dat willen we allemaal gaan digitaliseren, inclusief de distributie van de documenten naar de juiste personen', zegt Rosseel. 'Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid tot digitaal archiveren van contracten én van de interacties met klanten.'

Dat doet Docbyte aan de hand van een cloudbased webplatform dat tal van processen kan digitaliseren. 'We werken met een combinatie van plug & play-microservicemodules die worden geconfigureerd volgens de noden van de klant tot ze het gewenste resultaat neerzetten. Naast een installatievergoeding voor dat werk, rekenen we ook abonnementsgeld aan naargelang het volume.'

Rosseel begon in 2006 met Docbyte als consultancyfirma die de juiste digitaliseringssoftware zocht voor klanten en die bij hen implementeerde. 'Uiteindelijk hebben we in 2016 besloten ons volledig toe te leggen op onze eigen cloudsoftware en niet langer aan consulting te doen', zegt hij. 'Sindsdien vonden we al een behoorlijk aantal klanten in de Belgische bank- en verzekeringswereld. Het gaat vooral om middelgrote firma's als Federale Verzekeringen, Crelan en P&V Group, maar binnenkort gaat ons product ook live bij een grote top vijf-bank.'

Heft in eigen handen

Het buitenland wenkt, met voorlopig enkele Nederlandse kredietverstrekkers die aan boord werden gehaald. Een kantoor in Portugal moest Rosseel begin dit jaar echter sluiten. 'Het was de bedoeling om daar zelf direct te verkopen, maar we merkten dat de markt daar toch niet zo gemakkelijk benaderbaar is. Daarom is besloten om het buitenland via partnerschappen te benaderen. Dan kan het zowel gaan om een van de vier grote consultancybureaus als om niche-softwarefirma's die onze oplossing in hun pakket kunnen implementeren.'

Enkel in de echte thuismarkt, de banken en verzekeringsfirma's van de Benelux, wil Rosseel het heft in eigen handen houden. 'We kijken nu ook naar de publieke sector in Nederland, en ook daar willen we eerder inzetten op partnerschappen.'

Na jaren van bootstrappen is Docbyte nu klaar voor een volgende stap. Tegen juni 2021 hoopt de CEO een kapitaalronde af te sluiten die zo'n twee à drie miljoen euro zou moeten opbrengen. 'Daarvoor zijn we momenteel in gesprek met een aantal buitenlandse fondsen', klinkt het.

Docbyte Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 3 Op zoek naar 2 à 3 miljoen euro bijkomend kapitaal tegen juni 2021 Website: Docbyte.com

