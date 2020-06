Een digitale menukaart waar klanten in restaurants en café's contactloos kunnen bestellen en betalen. Met dat concept wil de man achter Bakkersonline nu ook de horeca veroveren.

Dorst Technology NV bestaat nog maar van dit jaar, al borrelt het idee al enkele jaren bij oprichter Maxim Sergeant. "We hebben in het verleden al eens gekeken naar pilootprojecten. We hebben ook samengezeten met Payconic, maar we merkten dat de markt er nog niet helemaal klaar voor was. Nu met de coronacrisis is het moment rijp om ons concept stevig in de markt te zetten. Dus zijn we nu officieel opgericht."

Het idee is eenvoudig: Tafels worden uitgerust met een QR-code, wie die scant krijgt het menu of de drankkaart op de smartphone te zien. Je bestelt en betaalt dus op je eigen scherm. De horeca-uitbater krijgt de bestelling op een scherm te zien, eventueel gescheiden voor de bar en de keuken en kan de bestelling afwerken. Het is ook mogelijk om te werken met een pick-up point. "We hebben zelfs een algoritme om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd op dat afhaalpunt komen," zegt Sergeant.

Er zijn geen instap- of opzegkosten, dus een uitbater kan beginnen of weer stoppen wanneer hij wil.

De klant moet daarbij geen app installeren of een account aanmaken. "De QR-code wijst je naar Dorst.app/naamvanhetcafé. Voor de uitbater is het een software-as-a service model waar hij 19 euro per maand voor betaalt ongeacht de grootte van de zaak. Tot 1 januari opereren we echter helemaal gratis. Er zijn geen instap- of opzegkosten, dus een uitbater kan beginnen of weer stoppen wanneer hij wil."

Dorst rekent dus geen commissie aan per bestelling. Wat wel nog blijft zijn de kosten voor Bancontact/Payconiq. Al liggen die ook lager dan een normale betaalkost. "Normaal betaal je voor een online Bancontact transactie vlot 39 cent, maar wij hebben onderhandeld dat het voor gebruikers van Dorst 17 cent per transactie zal zijn."

Sergeant is niet aan zijn proefstuk toe. Hij runt al enkele jaren Bakkersonline, e-commerce software waarmee consumenten bij hun bakker, patissier of chocolatier online kunnen bestellen en betalen om op een bepaald tijdstip af te halen in de winkel. Dat bedrijf is intussen in 23 landen actief en Sergeant wil dat ook blijven doen, waardoor hij zijn rol bij Dorst beperkt tot die van voorzitter.

Naast hem zijn er nog drie bestuurders in het bedrijf: Johannes Gobyn die tot enkele jaren geleden ook mee in Bakkersonline zat, Filip Vanheusden en Dirk Ketele. Die laatste twee komen uit het coöperatieve horecabedrijf Xenia Services, dat mede-aandeelhouder is. Vanheusden is op zijn beurt ook voorzitter van Horeca Vlaanderen. In praktijk zijn het Gobyn en Ketele die het bedrijf op dagelijkse basis besturen.

Dat maakt dat het jonge bedrijf meteen twee ervaren horecaspecialisten met een netwerk in huis heeft. "Ik blijf Bakkersonline besturen, maar ik wou voor Dorst heel graag de juiste partners rondom mij zodat we perfect kunnen inspelen op de noden van de horeca-ondernemer," aldus Sergeant.

We willen marktleiderschap in de Benelux. In België is dat haalbaar, in Nederland zijn er al een tweetal gelijkaardige systemen dus daar willen we een geduchte uitdager worden, of kijken naar overnames.

Al stopt het daar niet. Zo is er een samenwerking met Alken-Maes die de digitale menukaart zal promoten in haar café's. In ruil betalen die café's, net zoals leden van Xenia maar de helft van het maandelijks abonnement, zodra de gratis periode op 1 januari afloopt.

De ambitie is om op die manier in eerste instantie de Benelux te veroveren, vervolgens Europa en uiteindelijk de rest van de wereld. "We willen marktleiderschap in de Benelux. In België is dat haalbaar, in Nederland zijn er al een tweetal gelijkaardige systemen dus daar willen we een geduchte uitdager worden, of kijken naar overnames. Met strategische partnerschappen, zoals met Alken-Maes, zetten we alvast een grote stap in de goede richting."

Maar zal een lokaal klinkende bedrijfsnaam als Dorst ook aanslaan in het buitenland? "Dat passen we aan. In Wallonië zijn we actief als Soif.app en heten we Soif Technology. In Spanje is dat Sed en in Duitsland Durst. De bedoeling is om per land onder de lokale 'Dorst'-term uit te komen."

Coronacrisis geeft Bakkersonline een boost Sergeant is nog maar pas begonnen met Dorst, maar is vooral bekend van Bakkersonline, een e-commerce speler voor de lokale bakker. Acht jaar na de oprichting is het bedrijf in 23 landen online. Deze week startte het bedrijf in Brazilië. Terwijl de wereld even vertraagt door het coronavirus, lijkt dat bedrijf een van de winnaars te zijn. "Het is vreemd om te zeggen, maar dit is een enorme boost geweest voor onze organisatie. We zijn de afgelopen twee maanden met 148 procent gegroeid, wat enorm is voor een bedrijf dat al acht jaar bestaat." In de marge van de crisis is Bakkersonline met een 'Light' module gekomen die bakkers drie maanden gratis kunnen gebruiken en ook dat lijkt zeker niet nefast voor de groei. Al geeft Sergeant zelf aan dat de grote internationale groei vooral te danken is aan de samenwerking met Puratos, een leverancier van bakkerijproducten die wereldwijd actief is. De technologie achter Bakkersonline staat trouwens los van Dorst. "Dat is bewust, we nemen natuurlijk onze expertise over lokale economie mee, maar Bakkersonline is e-commerce, je bestelt iets om op dag X af te halen. Dorst is real time ordering waar je nu iets bestelt dat je enkele minuten later krijgt. We zijn daarom bewust vanaf nul begonnen, de technologie, structuur en code is totaal anders. Dat maakt het ook makkelijker om voor de ontwikkeling volledig te kunnen focussen op de horecasector, waar ik geloof dat we potten kunnen breken."

Dorst Technology Maatschappelijke zetel: Gent Bestuurders: 4 Op zoek naar bijkomende kapitaal: op dit moment niet Website: www.dorst.app

