Het is niet omdat je alle bedrijfsgegevens op een server bewaart, dat iedereen alles moet en mag kunnen bekijken. In tijden van toenemend folderbeheer en bijhorend gegoochel met permissies, zorgt de Gentse start-up Folderfay voor een welkome automatisering.

De technologie van Folderfay zorgt er simpel gezegd voor dat het de mapeigenaar is, en niet de systeembeheerder, die de toegankelijkheid van folders regelt. Oprichters Ken Vanderbeken (foto) en Bram Vandeperre zagen op een vorige werkvloer, waar ze als IT'er aan de slag waren, met eigen ogen hoeveel tijd er telkens kroop in het regelen van de toegangspermissies voor de Windows File Server. Vanderbeken: 'Het regende mails waarin gebruikers om toegang vroegen tot een folder, waarna we zulke verzoeken steeds weer moesten terugkoppelen naar de beheerder van de map. Toen we ontdekten dat er niets bestond om dat proces te automatiseren, besloten we om dat zelf te ontwikkelen'.

Toegangsbeheer bij de eigenaar

Een jaar lang sleutelden Vanderbeken en Vandeperre aan Folderfay, een tool die het toegangsbeheer van een map bij de eigenaar legt. 'Daarvoor bouwden we verder op een kleine functionaliteit in Microsoft File Server die je toelaat om via een e-mail toegang te vragen tot een bepaalde map. Zo'n mail komt doorgaans bij de systeembeheerder aan, waarna je er dus nog niet bent.'

Dat kon eenvoudiger, vond het duo. Ze zorgden ervoor dat de desbetreffende mail, na installatie van de oplossing, naar het Folderfay-systeem wordt gestuurd. Dat analyseert de boodschap, en stuurt vervolgens een geautomatiseerd bericht naar de beheerder van de map. Die hoeft nog maar één knop in te drukken om de aanvrager te weigeren of om hem toegang te verlenen voor de periode van een week, enkele maanden of een jaar.

Sinds kort is Folderfay klaar voor de markt en zijn de founders op zoek naar klanten die interesse hebben in een maandelijkse of jaarlijkse licentie op het product. 'We bieden drie pakketten aan: een gratis basic-versie waarmee je slechts drie mappen kunt beheren, en een betalende pro- en elite-versie die meerdere mappen en functionaliteiten beschikbaar maakt', licht Vanderbeken toe.

Nog wat aftasten

Het is voor de starters nog een beetje aftasten in hoeverre bedrijven op deze nieuwe oplossing zitten te wachten. 'Maar we waren vast niet alleen in onze zoektocht, en denken dat vooral middelgrote kmo's vragende partij kunnen zijn. We proberen hen in de eerste plaats te bereiken via advertenties op gespecialiseerde sites, maar daarna denken we er ook aan om partnerschappen en reseller-programma's af te sluiten met firma's die het IT-beheer van andere bedrijven verzorgen. Vanzelfsprekend is onze ambitie daarbij meteen internationaal; er is geen reden om ons tot België te beperken.'

Vanderbeken en Vandeperre richtten Folderfay op met eigen middelen. 'Meer dan tienduizend euro heeft ons dat niet gekost', klinkt het. 'Onze grootste investering bestond uit de tijd die we in de ontwikkeling stopten. Nu is het wachten op de eerste klanten. Zodra die zich in voldoende getale aandienen, kunnen we groeien op eigen kracht, zonder dat er extern kapitaal nodig is.'

Folderfay Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 2 Niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Folderfay.com

