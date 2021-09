De data, alle data, en niets dan de data: daar willen de consultants van Lytix zich mee bezighouden. Op die manier wil de Vlaams-Brabantse start-up grote en kleine bedrijven helpen om hun business te verbeteren.

'Jarenlang hebben bedrijven de ene na de andere applicatie geïmplementeerd', zegt co-founder David Loos. 'Een CRM hier, een ERP daar, en opzij ook nog iets voor het stockbeheer of wat dan ook. Langzaam groeit echter het besef dat dit niet de juiste benadering is. Je moet vertrekken vanuit de data die nodig is om de organisatie te sturen, en dient vervolgens daar de applicaties op aan te passen.'

Machine learning

En daar komt Lytix op de proppen. Net als zoveel andere consultancybureaus wil het bedrijven helpen hun business te verbeteren door data-analyse toe te passen. 'En toch doen wij het anders dan de meesten, die daarboven ook vaak ERP-programma's of andere bedrijfssoftware implementeren', zegt Loos. 'Wij focussen onze expertise uitsluitend op het datagedeelte, maar hebben dan ook oog voor álle data; zowel op het vlak van traditionele business intelligence, als wat we via kunstmatige intelligentie en machine learning kunnen bereiken. Dat gaat dan van foto's die geanalyseerd worden tot geavanceerde use cases op basis van streaming data. Daarvoor werken we als Microsoft Gold Partner met technologie als Azure en Power BI.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Service-georiënteerd als het bedrijf is, vertrekt Lytix vanuit de noden van de klant om te kijken hoe data kunnen worden ingezet om tot een oplossing te komen. 'Vaak komt dat neer op het opzetten van een datawarehouse of big data-oplossing, zodat we tot een single version of truth kunnen komen', klinkt het. 'Want finance- en sales-afdelingen mogen dan met dezelfde data werken, toch interpreteren ze die vaak anders. Door één dataplatform te gebruiken zorgen we ervoor dat verschillende afdelingen er op dezelfde manier naar kijken en beslissingen nemen.'

Ook bedrijven die zelfvoorzienend wensen te worden in hun data-analyses en data-experimenten vormen een belangrijke doelgroep. 'Die ondernemingen helpen we met selfservice-technologie, bijvoorbeeld door hun medewerkers Microsoft Power BI onder de knie te helpen krijgen op de weg naar een data-gedreven organisatie', legt Loos uit.

Op twee jaar tijd is Lytix flink uit de kluiten gewassen. Naast de drie co-founders kwamen nog 25 medewerkers aan boord, en zij konden al grote klanten helpen zoals Infrabel, Schoenen Torfs en STIB-MIVB. 'Maar we zijn er niet alleen voor de bedrijven met duizenden personeelsleden', zegt Loos. 'We werken bijvoorbeeld ook voor een bedrijf dat slechts twintig mensen in dienst heeft, maar dat dankzij zijn slimme meters op een massa data zit die verwerkt moet worden.'

Opleidingen

Groeien doet het bedrijf op het ritme van de personeelstoename. 'Want daar blijft het wel knellen', vertelt de co-founder: 'Of het nu gaat om starters of mensen met ervaring, het is moeilijk om de geschikte medewerkers te vinden. Daarom zetten wij heel hard in op opleiding. Wie bij ons begint, krijgt meteen twee maanden opleiding, waarbij we ook focussen op soft skills, want we willen dat ook de servicekant verzorgd wordt'.

Daarnaast zet de start-up hard in op kennisdeling. 'Eind september organiseren we bijvoorbeeld een evenement waarop niet alleen onze klanten komen getuigen over hun ervaringen met onze aanpak, maar ook mensen van Microsoft komen inspireren over de toekomst van data in de organisatie.'

En zo evolueert Lytix al bootstrappend verder. 'Onze focus ligt in de eerste plaats op België', zegt Loos, 'want hier zien we nog ruimschoots potentieel in de markt. Er zijn nog veel bedrijven die zelf de weg naar ons vinden met vragen rond data. Zolang we hen op een kwalitatieve manier kunnen helpen met data-analyse zit het goed.'

Lytix Maatschappelijke zetel: Boortmeerbeek Aantal vennoten: 3 Financieel: Geen plannen Website: Lytix.be

'Jarenlang hebben bedrijven de ene na de andere applicatie geïmplementeerd', zegt co-founder David Loos. 'Een CRM hier, een ERP daar, en opzij ook nog iets voor het stockbeheer of wat dan ook. Langzaam groeit echter het besef dat dit niet de juiste benadering is. Je moet vertrekken vanuit de data die nodig is om de organisatie te sturen, en dient vervolgens daar de applicaties op aan te passen.'En daar komt Lytix op de proppen. Net als zoveel andere consultancybureaus wil het bedrijven helpen hun business te verbeteren door data-analyse toe te passen. 'En toch doen wij het anders dan de meesten, die daarboven ook vaak ERP-programma's of andere bedrijfssoftware implementeren', zegt Loos. 'Wij focussen onze expertise uitsluitend op het datagedeelte, maar hebben dan ook oog voor álle data; zowel op het vlak van traditionele business intelligence, als wat we via kunstmatige intelligentie en machine learning kunnen bereiken. Dat gaat dan van foto's die geanalyseerd worden tot geavanceerde use cases op basis van streaming data. Daarvoor werken we als Microsoft Gold Partner met technologie als Azure en Power BI.'Service-georiënteerd als het bedrijf is, vertrekt Lytix vanuit de noden van de klant om te kijken hoe data kunnen worden ingezet om tot een oplossing te komen. 'Vaak komt dat neer op het opzetten van een datawarehouse of big data-oplossing, zodat we tot een single version of truth kunnen komen', klinkt het. 'Want finance- en sales-afdelingen mogen dan met dezelfde data werken, toch interpreteren ze die vaak anders. Door één dataplatform te gebruiken zorgen we ervoor dat verschillende afdelingen er op dezelfde manier naar kijken en beslissingen nemen.'Ook bedrijven die zelfvoorzienend wensen te worden in hun data-analyses en data-experimenten vormen een belangrijke doelgroep. 'Die ondernemingen helpen we met selfservice-technologie, bijvoorbeeld door hun medewerkers Microsoft Power BI onder de knie te helpen krijgen op de weg naar een data-gedreven organisatie', legt Loos uit.Op twee jaar tijd is Lytix flink uit de kluiten gewassen. Naast de drie co-founders kwamen nog 25 medewerkers aan boord, en zij konden al grote klanten helpen zoals Infrabel, Schoenen Torfs en STIB-MIVB. 'Maar we zijn er niet alleen voor de bedrijven met duizenden personeelsleden', zegt Loos. 'We werken bijvoorbeeld ook voor een bedrijf dat slechts twintig mensen in dienst heeft, maar dat dankzij zijn slimme meters op een massa data zit die verwerkt moet worden.'Groeien doet het bedrijf op het ritme van de personeelstoename. 'Want daar blijft het wel knellen', vertelt de co-founder: 'Of het nu gaat om starters of mensen met ervaring, het is moeilijk om de geschikte medewerkers te vinden. Daarom zetten wij heel hard in op opleiding. Wie bij ons begint, krijgt meteen twee maanden opleiding, waarbij we ook focussen op soft skills, want we willen dat ook de servicekant verzorgd wordt'.Daarnaast zet de start-up hard in op kennisdeling. 'Eind september organiseren we bijvoorbeeld een evenement waarop niet alleen onze klanten komen getuigen over hun ervaringen met onze aanpak, maar ook mensen van Microsoft komen inspireren over de toekomst van data in de organisatie.' En zo evolueert Lytix al bootstrappend verder. 'Onze focus ligt in de eerste plaats op België', zegt Loos, 'want hier zien we nog ruimschoots potentieel in de markt. Er zijn nog veel bedrijven die zelf de weg naar ons vinden met vragen rond data. Zolang we hen op een kwalitatieve manier kunnen helpen met data-analyse zit het goed.'