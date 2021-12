Het takenpakket van een verpleegkundige speelt zich voor driekwart ver weg van het patiëntenbed af. Dat kan beter, vonden ze bij Mobitrace. Met de mobiele app NurseFlow probeert de Limburgse start-up het werk van verpleegkundigen overzichtelijker, veiliger en efficiënter te maken.

'25 procent'. CEO Wilfried Mertens van Mobitrace benadrukt het getal. Zoveel tijd, slechts, besteedt een verpleegkundige in een ziekenhuis namelijk aan het bed van een patiënt. Wat hij of zij tijdens die andere 75 procent dan doet? 'Onderweg zijn met papiertjes, die invoeren in een computer, en terugkeren naar de afdeling waar de verpleegkundige... daarnet al moest zijn.'

Een update van die benadering was nodig, want een mens volgt geen verpleegkunde om vervolgens vast te lopen in een web van administratie. Een app op de smartphone zorgt er dan tenminste al voor dat de verpleegkundige een boel papierwerk vanaf die bedrand kan doen. 'NurseFlow laat toe dat de verpleegkundige bij iedere patiënt een overzicht krijgt van wat er op dat moment moet gebeuren: wassen, taken als de bloeddruk registreren, medicatie toedienen, en dergelijke', somt Mertens op. 'Door meteen het polsbandje van de patiënt én de medicatie te scannen, voorkomen we ook fouten. We horen van onze gebruikers dat op die manier ook de werkdruk afneemt.'

Innovatieve attitude

Zoals dat dan gaat, is ook NurseFlow verkrijgbaar aan een licentiekost in een eenvoudig SaaS-model. En die benadering werkt, zo vertelt Mertens. 'Ondertussen wordt onze app gebruikt door een tiental ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederland. Daaronder zowel kleine instellingen als grote, zoals het Antwerpse ZNA/GZA. Wat hen bindt is dat ze een innovatieve attitude hebben, en dus openstaan voor vernieuwing.'

Om de verspreiding van de NurseFlow-oplossing te vergroten, werd Mobitrace vorig jaar een onderdeel van het aanbod van ZORGI, een samengaan van Infohos Solutions en Xperthis: softwarebedrijven die al een jarenlange ervaring in de ziekenhuis-IT hebben en onder meer elektronische patiëntendossiers beheren die perfect kunnen inhaken op NurseFlow. 'Door deze samenwerking willen we nu verder groeien', zegt Mertens. 'De app bestaat intussen ook in een Spaanse, Engelse en Duitse versie, en op termijn is het de bedoeling om ook in andere Spaanstalige landen voet aan de grond te krijgen. Ook met een potentiële Duitse partner lopen al gesprekken. En dankzij de samenwerking met ZORGI hopen we ook in Wallonië klanten te vinden, want in eerste instantie blijft de focus op België en Nederland liggen.'

Voor de oprichting van Mobitrace legden zeven private investeerders samen anderhalf miljoen euro op tafel, waarmee de start-up kon worden ontwikkeld. De overstap naar scale-up werd gefinancierd door de overname door ZORGI. 'Nieuwe investeringen zijn dus voorlopig niet nodig', klinkt het.

Mobitrace Maatschappelijke zetel: Hasselt Aantal vennoten: 5 Financieel: geen plannen. Website: Mobitrace.eu

