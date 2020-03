Stress? Dan helpt er maar één ding: ademhalingsoefeningen. Omdat het niet evident is om dat ook goed te doen, ontwikkelde de Keerbergse start-up Moonbird een toestel dat je op intuïtieve wijze begeleidt.

We leven in tijden vol stress. Dat zag ook Moonbird co-founder Stefanie Broes, en ze begreep dat het een mens deugd kan doen om af en toe eens stil te staan en onze adem onder controle te krijgen. Broes is niet de enige die tot die vaststelling komt, want er zijn tal van apps die je daarbij willen helpen. 'En toch werken ze niet altijd', vindt ze. 'Vaak is het lastig de instructies te volgen, of weten we gewoon niet goed hoe we het moeten aanpakken.'

Kan beter, met andere woorden, en dus ontwikkelde Stefanie met broer Michael een toestel dat je wél op een heldere manier helpt om je ademhaling onder controle te krijgen. 'Onze Moonbird, welja, ziet eruit als een vogeltje', glimlacht ze. 'Als je het apparaat in je hand neemt meet het je hartslag, en op basis daarvan berekent het voor jou het juiste ritme om in en uit te ademen. Het buikje van het vogeltje zal vervolgens in dat tempo uitzetten en inkrimpen, waardoor je als vanzelf het ritme overneemt.'

Wetenschappelijke inzichten

Broes benadrukt dat de Moonbird-oefeningen op de meest wetenschappelijke inzichten zijn gebaseerd. 'Het toestel is verbonden met een app die audiofragmenten aan de oefeningen koppelt. Zo kun je ook mindfulness-oefeningen doen, en we overwegen om het aanbod trainingen nog uit te breiden. Het gaat dan om features waarvoor je extra zult moeten betalen; de basisversie van de app zal echter altijd gratis blijven bij aankoop van de Moonbird zelf. Die kost normaal 159 euro kost, maar in deze introductiefase nog even 139 euro.'

Stefanie en Michael Broes, de oprichters van Moonbird © Moonbird

Het prototype van de Moonbird is klaar, op 1 maart lanceerde de start-up een pre-orderfase. 'Terwijl die loopt willen we nog de laatste functies optimaliseren. We doen dat in samenwerking met artsen via een Crosscare-project. Met hen gaan we specifiek testen uitvoeren om te kijken hoe ons toestel kan helpen bij slaapstoornissen. Deze zomer gaan de apparaatjes in productie, de levering staat gepland voor november', aldus Stefanie Broers.

Met hun toestel mikt het duo op mensen tussen de 25 en 55 jaar die last hebben van stress, slaapstoornissen of angsten en die een niet-farmaceutische oplossing zoeken. 'Om hen te bereiken zullen we inzetten op verschillende kanalen', zegt Stefanie. 'We zoeken zelf de publiciteit, kopen online advertenties, maar zijn ook van plan om een blog met tips te lanceren en events te organiseren. Daarnaast kijken we ook naar B2B-mogelijkheden, zoals bedrijven die de toestellen aankopen voor hun medewerkers.'

Friends, family and fools

Broer en zus Broes ontwikkelden Moonbird met eigen geld en inbreng van friends, family and fools. Daarna kregen ze steun van iMec iStart en het Blue Health Innovation Fund. 'Daar kwamen nog subsidies van VLAIO en van dat Europees Crosscare-project bij, maar om de productie verder te financieren en ook een Amerikaanse soft launch mogelijk te maken willen we ergens eind dit jaar één miljoen ophalen. Daarvoor kijken we naar een combinatie van business angels en VC-kapitaal.'

Stefanie merkte dat de markt in de Verenigde Staten rijper is voor dit soort self-helptools. En dus zit ze momenteel in New York, waar ze voorzichtige eerste gesprekken voert om Moonbird ook op de Amerikaanse markt te introduceren. 'Maar eerst willen we aantonen hoeveel tractie we kunnen creëren in België en Nederland. Pas in 2021 kijken we echt naar de overkant van het kanaal.'

Moonbird Maatschappelijke zetel: Keerbergen Aantal vennoten: 2 Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Ja, 1 miljoen euro gezocht richting eind 2020. Website: moonbird.life

We leven in tijden vol stress. Dat zag ook Moonbird co-founder Stefanie Broes, en ze begreep dat het een mens deugd kan doen om af en toe eens stil te staan en onze adem onder controle te krijgen. Broes is niet de enige die tot die vaststelling komt, want er zijn tal van apps die je daarbij willen helpen. 'En toch werken ze niet altijd', vindt ze. 'Vaak is het lastig de instructies te volgen, of weten we gewoon niet goed hoe we het moeten aanpakken.'Kan beter, met andere woorden, en dus ontwikkelde Stefanie met broer Michael een toestel dat je wél op een heldere manier helpt om je ademhaling onder controle te krijgen. 'Onze Moonbird, welja, ziet eruit als een vogeltje', glimlacht ze. 'Als je het apparaat in je hand neemt meet het je hartslag, en op basis daarvan berekent het voor jou het juiste ritme om in en uit te ademen. Het buikje van het vogeltje zal vervolgens in dat tempo uitzetten en inkrimpen, waardoor je als vanzelf het ritme overneemt.'Broes benadrukt dat de Moonbird-oefeningen op de meest wetenschappelijke inzichten zijn gebaseerd. 'Het toestel is verbonden met een app die audiofragmenten aan de oefeningen koppelt. Zo kun je ook mindfulness-oefeningen doen, en we overwegen om het aanbod trainingen nog uit te breiden. Het gaat dan om features waarvoor je extra zult moeten betalen; de basisversie van de app zal echter altijd gratis blijven bij aankoop van de Moonbird zelf. Die kost normaal 159 euro kost, maar in deze introductiefase nog even 139 euro.'Het prototype van de Moonbird is klaar, op 1 maart lanceerde de start-up een pre-orderfase. 'Terwijl die loopt willen we nog de laatste functies optimaliseren. We doen dat in samenwerking met artsen via een Crosscare-project. Met hen gaan we specifiek testen uitvoeren om te kijken hoe ons toestel kan helpen bij slaapstoornissen. Deze zomer gaan de apparaatjes in productie, de levering staat gepland voor november', aldus Stefanie Broers.Met hun toestel mikt het duo op mensen tussen de 25 en 55 jaar die last hebben van stress, slaapstoornissen of angsten en die een niet-farmaceutische oplossing zoeken. 'Om hen te bereiken zullen we inzetten op verschillende kanalen', zegt Stefanie. 'We zoeken zelf de publiciteit, kopen online advertenties, maar zijn ook van plan om een blog met tips te lanceren en events te organiseren. Daarnaast kijken we ook naar B2B-mogelijkheden, zoals bedrijven die de toestellen aankopen voor hun medewerkers.'Broer en zus Broes ontwikkelden Moonbird met eigen geld en inbreng van friends, family and fools. Daarna kregen ze steun van iMec iStart en het Blue Health Innovation Fund. 'Daar kwamen nog subsidies van VLAIO en van dat Europees Crosscare-project bij, maar om de productie verder te financieren en ook een Amerikaanse soft launch mogelijk te maken willen we ergens eind dit jaar één miljoen ophalen. Daarvoor kijken we naar een combinatie van business angels en VC-kapitaal.'Stefanie merkte dat de markt in de Verenigde Staten rijper is voor dit soort self-helptools. En dus zit ze momenteel in New York, waar ze voorzichtige eerste gesprekken voert om Moonbird ook op de Amerikaanse markt te introduceren. 'Maar eerst willen we aantonen hoeveel tractie we kunnen creëren in België en Nederland. Pas in 2021 kijken we echt naar de overkant van het kanaal.'