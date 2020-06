Er zijn weinig plekken conservatiever dan de verzekeringswereld. Om ook daar de digitalisering op gang te krijgen, ontwikkelde de Brusselse start-up Qover een zogeheten 'Open API' om, met een minimaal aantal muisclicks, online verzekeringen te verkopen.

'Digitalisering? In de verzekeringswereld vinden ze een website waar je een polis bestelt en wat informatie vindt al heel wat', glimlacht Quentin Colmant, CEO van Qover. 'Dat vind ik dus geen digitalisering.' Samen met zijn partner Jean-Charles Velge ontwikkelde hij daarom het concept van 'embedded insurance': een tool die het mogelijk maakt om rechtstreeks via de website verzekeringen te verkopen.

Eigen branding

Colmant noemt als voorbeeld de site van fietsenmerk Cowboy, waar je dankzij Qover bij aankoop van een fiets meteen ook een diefstalverzekering kunt afsluiten. Ander voorbeeld: Immoweb, waar je bij een huurpand meteen de brandverzekering kunt regelen. 'Alle gegevens van de woning zijn dan al ingevuld, je hoeft alleen nog maar wat persoonlijke gegevens in te tikken.' Het geheim achter de technologie is een Open API die door de klant naar believen kan worden vormgegeven volgens de eigen branding. Het eindresultaat kan via plug & play eenvoudig in de webshop worden geïntegreerd, net als een online betalingsmodule.

Op verzekeringsgebied geldt Qover als een volmacht makelaar. 'Dat wil zeggen dat wij geen risico kunnen dragen', legt de topman uit. 'Wij regelen het verkoopgedeelte, de schade-afhandeling en alle administratie, en gaan dan op zoek naar een bestaande verzekeraar die het risico op zich wil nemen', verduidelijkt Colmant. Het businessmodel zit ook daarin vervat: 'Waar het administratieve deel doorgaans 25 procent van de totale verzekeringskost uitmaakt, kunnen wij dat door onze efficiëntie goedkoper afhandelen. Door die 25 procent vervolgens toch aan te rekenen, hebben wij een winstmarge, en komt de verzekeringsnemer er vaak goedkoper uit'.

'Product zoekt verzekeraar'

Opgericht in 2016 ontwikkelde Qover ondertussen verschillende producten. Naast de eerdergenoemde polissen creëerde de start-up voor Immoweb ook nog verzekering die verhuurders beschermt tegen wanbetalers. 'Voor Bank J.Van Breda & Co hebben we dan weer een reisverzekering ontworpen. En zo komen er elk jaar tussen de drie en de zeven producten bij. Per product gaan we voor het risico telkens op zoek naar de meest voordelige verzekeraar.'

Een onderneming als Deliveroo heeft geen zin om in België met Axa te moeten praten en in pakweg Frankrijk met Lloyd's of London. Dat regelen wij voor hen

Colmant onderscheidt twee groepen klanten: zij die louter op de lokale markt actief zijn, en de bedrijven die juist op zoek zijn naar een product dat voor veel landen interessant kan zijn. 'Wij zij vooral ook voor die laatste groep interessant, omdat wij hen het vele onderhandelen met de verzekeraars uit handen nemen', legt de CEO uit. 'Neem nu Deliveroo Europe, dat zijn fietskoeriers gratis een verzekering aanbiedt. Zo'n onderneming heeft geen zin om in België met Axa te moeten praten en in pakweg Frankrijk met Lloyd's of London. Dat regelen wij voor hen, zodat zij overal een kant-en-klare verzekering kunnen aanbieden.'

Verder groeien

En zo is Qover inmiddels actief in elf Europese landen, van Spanje tot Scandinavië. 'Het is de ambitie om nu verder te groeien. We willen meer producten in onze portefeuille, en die in meer landen aan de man brengen', klinkt het. Het bedrijf haalde daarvoor naar eigen zeggen al genoeg fondsen op. 'Na een eerste eigen investering ontvingen we al snel anderhalf miljoen euro van Belcube, het investeringsfonds van Skynet-stichters Jean Zurstrassen en Grégoire de Streel. In 2017 ontmoetten we na een presentatie in Las Vegas dan weer de Anthemis Group, één van de grootste insuretech-VC's, die voor 5,5 miljoen euro aan boord stapten.'

In juni vorig jaar kwam daar nog eens acht miljoen euro bovenop via het Franse Alven en Portag3 Ventures van de Canadese familie Desmarais. 'Aangezien ons businessmodel rendabel is en we dus geen geld hoeven te verbranden, zou dat moeten volstaan voor verdere expansie', besluit topman Quentin Colmant.

Qover Maatschappelijke zetel: Brussel Aantal vennoten: 2 Niet zoek naar bijkomend kapitaal Website: qover.com

