Je mag nog zo'n goed product hebben, als klanten hun facturen niet op tijd of zelfs helemààl niet betalen, ga je onherroepelijk bankroet. De Waalse start-up Recovr gaat in jouw plaats achter de wanbetalers aan, en behoedt je bedrijf zo voor ellende.

Want problemen veroorzaken die onbetaalde rekeningen wel degelijk. 'Wist je dat liefst de helft van de facturen niet tijdig wordt betaald? En dat dit voor een derde van de faillissementen zorgt?' Aan het woord is Alessandro Drappa. Samen met zijn vader, die er een mooie job bij KPMG voor verliet, richtte hij Recovr op, een start-up die vanuit het Waalse Jumet achter wanbetalers aan zit.

Hoe? Nee, niet met een knokploeg, zelfs geen digitale. 'Wel door bedrijven een cloudbased webplatform aan te bieden', glimlacht Alessandro Drappa. 'Dat heeft toegang tot je facturatiesysteem en je bankrekening, en kan zo registreren of een betaling is gebeurd of niet. Zo niet, dan zet het automatisch de nodige reactiemogelijkheden in gang. Dat kan een herinneringsmail zijn, maar in een verder stadium ook het verwittigen van een advocaat, die een brief stuurt, of zelfs een gerechtsdeurwaarder. Dat blijkt doorgaans effectief genoeg om een klant tot betaling aan te zetten.'

Hoe de ondernemer daaraan verdient? 'We nemen geen commissie op de facturen', klinkt het. 'In plaats daarvan hanteren we een maandelijks abonnement. Afhankelijk van het pakket dat de klant kiest, is daar al een aantal brieven van advocaten of dossiers bij een gerechtsdeurwaarder bij inbegrepen. Je hebt daar dus geen bijkomende kosten aan.'

Vorig jaar werkten Drappa en vader Gerardo hun proof-of-concept uit, sinds begin 2020 is het platform commercieel actief. 'We merken dat we op dit moment vooral kleinere bedrijven bereiken, en zelfs freelancers', zegt Gerardo Drappa. 'Het is nu de bedoeling om vooral via indirecte sales te groeien. Daarvoor gaan we partnerschappen aan met boekhoudbedrijven, maar ook met ontwikkelaars van boekhoudpakketten die onze tool in hun software kunnen integreren. Verder zien we dat er ook klanten zijn die rechtstreeks de weg naar onze website vinden en het product daar aankopen.'

'Er is geen reden waarom we niet meteen Europees zouden kijken', zegt Alessandro Drappa stellig. 'Het probleem is overal gelijkaardig, de oplossing net zo goed. Eind dit jaar, begin 2021 ten laatste willen we met Recovr dus al naar enkele buurlanden. Uiteindelijk zijn we behoorlijk uniek op de markt. Er zijn spelers die één stap uit ons hele aanbod in huis hebben, zoals het uitsturen van de herinneringen, maar niemand biedt dit complete pakket aan.'

Drappa ontwikkelde Recovr met eigen geld, en sloot eind 2019 een seed ronde af voor 300.000 euro. Daarvoor tekenden twee business angels uit de fintech-wereld. Drappa: 'Durfkapitaalfondsen hadden interesse getoond om te investeren, maar we wilden liever samenwerken met investeerders die al actief waren in de sector en over een goed uitgebouwd netwerk van nuttige contacten beschikten; smart money dus. De fintech-investeerders die ons ondersteunen, zijn vertrouwd met de sector waarin Recovr zich ontwikkelt. Ze gedragen zich als aandeelhouders, het zijn belangrijke partners. Eén van de investeerders is bovendien Vlaams en heeft een interessant netwerk in de Vlaamse regio. Dat is een onmiskenbare troef voor onze toekomstige lancering in Vlaanderen.'

Ondertussen kwam de start-up ook terecht onder de vleugels van Start It @KBC. 'Met hun steun en het kapitaal van de seed ronde kunnen we nu wel even vooruit. Ik denk dat we ten vroegste eind dit jaar voor nieuwe fondsenwerving gaan, en dan zal het voor een groter bedrag zijn', klinkt het vol vertrouwen.

Recovr Maatschappelijke zetel: Jumet Aantal vennoten: 2 Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Nieuwe kapitaalronde gepland richting eind 2020/begin 2021 Website: www.recovr.be

