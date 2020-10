Delen is de toekomst: waarom zou je immers een auto, wasmachine of zelfs logeerkamer permanent moeten 'bezitten' als je die slechts af en toe nodig hebt? De Gentse start-up Tapazz ontwikkelde software om private deelgemeenschappen op te zetten, waardoor je heel wat geld kan besparen.

Het is absurd als je erover nadenkt: een auto staat maar liefst negentig procent van de tijd stil. Zonde van de investering, eigenlijk. 'En zo kun je nog wel wat dingen bedenken', zegt Maarten Kooiman van Tapazz. 'Hetzelfde gaat bijvoorbeeld op voor private parkeerplekken en andere ruimtes. Allemaal zaken die je efficiënter kunt inzetten als je gaat delen. Wist je bijvoorbeeld dat één gedeelde auto tot twaalf andere wagens vervangt?'

Als je mensen écht uit hun auto wil krijgen, dan moet je het gebruiksgemak van je deeldienst verhogen

Poppy, Cambio en andere spelers tackelen dat probleem uiteraard ook al, maar Kooiman vindt dergelijke free floating-initiatieven niet ideaal. 'Je moet vaak eerst tot bij die auto fietsen. Ga je vervolgens boodschappen doen en zet je die thuis af, dan moet je toch weer terugrijden naar waar je fiets staat om die op te halen. Nee, als je mensen écht uit hun auto wil krijgen, moet je het gebruiksgemak verhogen.'

Ruimte voor eigen branding

Dat wil Tapazz voor elkaar krijgen door private deelnetwerken op te zetten rond één gemeenschap. Oprichter Kooiman denkt daarbij aan studentenblokken of gebouwen van projectontwikkelaars. 'Omdat wij white label-software afleveren, kunnen zij die een eigen branding meegeven, wat mooi meegenomen is. We konden dan ook al heel wat grote spelers overtuigen, zoals Matexi, Besix en Jansen Development.'

'Iedereen wint bij delen', zo weet Kooiman. 'Neem nu deelauto's voor een groep bewoners: niet alleen kan je een aantal parkeerplekken schrappen, die meer woonruimte kunnen opleveren, als gebruiker spaar je vooral ook de kost van een eigen auto uit.' Vanuit dat idee zijn we ook gaan nadenken over deelbare ruimtes. Denk aan een vergaderzaal waar je maar af en toe nood aan hebt, of een logeerkamer van een buur, die je kan reserveren als je je gasten de kans wil geven om ook eens een glaasje te drinken. En zo kun je rond een woongebouw nog wel meer deelbare objecten bedenken. Wasmachines, bijvoorbeeld.'

Het is dat private karakter dat Tapazz onderscheidt van concurrerende deelservices, vindt Kooiman. 'Dat, plus het feit dat wij onze software zelf ontwikkelen. Dat zorgt immers voor meer kwaliteit en extra gebruiksgemak. Ook in de toekomst zullen we nadrukkelijk op de technologie focussen, zodat we onze voorsprong op dat vlak behouden.'

Jong en hoogopgeleid publiek

Met een groot project van Upgrade Estate in Gent zegt Kooiman de handen de komende maanden wel vol te hebben. 'We willen daarmee duizenden studenten op ons systeem aansluiten, een mooie opportuniteit om een jong en hoogopgeleid publiek te bereiken. Door dat project voeren we tijdelijk een klantenstop in, om in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw actief op sales in te zetten.' Want ambitieus is Tapazz zeker. De start-up deed al projecten in Luxemburg en Nederland, andere zitten in de pijplijn.

Over het financiële plaatje is Kooiman zuinig. 'Eigen middelen zijn in het verleden al aangevuld met extern kapitaal, en daarmee kan Tapazz het nu wel even uitzingen', zegt hij. 'We vonden ook een partner die ons kan helpen de volgende stappen te zetten, maar over een eventueel volgende kapitaalronde kan ik nog niet veel kwijt.'

Tapazz Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 4 Momenteel niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Tapazz.eu

