Artificiële Intelligentie voor iedereen, dat is de missie van Trendskout. Door AI niet projectmatig te benaderen, maar als kant-en-klaar in elkaar te zetten bouwblokken, biedt de Gentse start-up ook kleinere bedrijven de kans meer uit hun data te halen.

Artificiële Intelligentie zal nog wel even het buzzword van deze tijd blijven, maar dat wil niet zeggen dat de technologie voor iedereen vlot toegankelijk is. 'Het vraagt dure consultants die weken aan een project werken om de technologie bij een bedrijf te implementeren', zegt Pauwel Grepdon van Trendskout. 'Dat kunnen uitsluitend de allergrootsten betalen, en dat is een behoorlijke drempel voor de inburgering van AI.'

En dus besloot Grepdon met zijn twee co-founders Koen Ovaere en Tom Muylle om het anders aan te pakken. Liever dan zelf als AI-consultants aan de slag te gaan, ontwikkelden ze een eigen webplatform dat bedrijven toelaat om zelf hun AI-project op poten te zetten, zonder de tussenkomst van zwaar betaalde specialisten. 'Op een heel visuele manier kun je er het soort project kiezen dat je wil, en de data importeren die je ter beschikking hebt. Het systeem gaat in onze bibliotheek met duizenden algoritmes en AI-toepassingen vervolgens op zoek naar de combinatie van bouwblokken die voor jou de juiste is. Je hoeft dus geen data-specialist of AI-kenner te zijn: ons algoritme vervangt hen.'

Kortere ontwikkelingsduur

Door de technologie op deze manier aan te bieden knipt Trendskout niet alleen die middle men weg. 'Het zorgt er vooral ook voor dat we de ontwikkelingsduur kunnen verkorten van enkele weken tot enkele dagen', zegt Grepdon. 'Ons algoritme maakt gebruik van alle computerrekenkracht die op dit moment voorradig is, waardoor alles veel sneller gaat.'

Opgezet als webplatform werkt Trendskout als een SaaS-oplossing waarvoor je een maandelijkse fee betaalt. 'Dat bedrag verschilt naargelang de hoeveelheid data en bijgevolg de cloud-power die je nodig hebt', legt de oprichter uit. 'Wie met Excel-bestanden werkt zal minder worden aangerekend dan wie visuele verwerking nodig heeft.'

Grepdon en collega's begonnen de ontwikkeling in 2017 en kwamen na enkele testprojecten tot een werkbaar product in 2019. 'De grootste commerciële toepassing sindsdien was een project voor DPG Media, waar we de moderatie van de online-commentaren op hun artikels geautomatiseerd hebben. Op basis van de vroegere menselijke moderatie lieten we AI een model opstellen dat automatisch beslist tussen het bericht toelaten, weigeren of twijfel, waarbij we uiteindelijk dan toch het echte personeel laten oordelen. Op die manier konden we hun moderatieteam reduceren tot een derde.'

Flinke kapitaalronde

Er is geen sector die volgens Grepdon niet bij Trendskout zou kunnen aankloppen. 'Van zodra je data hebt waarmee je kunt werken, kun je een AI-project opstarten. Dat kan dus evengoed een productiefirma zijn als een mediabedrijf. Door een combinatie van marketing en actieve prospectie willen we nu snel nieuwe klanten aanwerven en daarbij kijken we ook naar het buitenland. We zijn inmiddels al actief in Nederland, het is de bedoeling om vanaf volgend jaar de grenzen helemaal over te steken.'

Om dat te financieren voorziet Trendskout eind dit jaar een eerste flinke kapitaalronde. 'Tot nu toe hebben we alles uit eigen zak betaald, maar als we willen groeien zullen meer fondsen nodig zijn. Dat kan bij VC's zijn, maar ook corporate venturing is een optie. We hadden al enkele gesprekken met interessante potentiële partners die ons zouden aanvullen of een nuttig netwerk hebben.'

Trendskout Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 3 Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Eind 2020 Seed Round gepland Website: www.trendskout.com

