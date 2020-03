Kennis is macht, maar kennis kan ook een uitdaging zijn. Wie weet wat, en waar is die informatie te vinden? De Oost-Vlaamse start-up Whale schept overzicht in een handig online platform, en zorgt ervoor dat de juiste informatie net dan verschijnt wanneer je ze nodig hebt.

Kennis dus. Informatie. Vaak gaat het om simpele dingen, maar sinds jaar en dag kost het bedrijven de grootste moeite om die informatie goed in kaart te brengen. Dat zag ook Gary Vanbutsele van Whale: 'Vaak zitten veel gegevens gewoon in de hoofden van management en senior medewerkers, en gaat die informatie verloren zodra die mensen het bedrijf verlaten. Er zijn doorgaans ook veel gegevens verspreid over een Google Drive hier, een OneDrive daar, een channel op Slack of een Microsoft Teams-kanaal. Op die manier kan je onmogelijk het overzicht behouden, en gaat de kennis onherroepelijk verloren'.

Chrome-extensie

Vanbutsele deed wat een ondernemer doet: hij pakte het probleem aan en ontwikkelde Whale. Dat is een webapplicatie waarin kennis kan worden ondergebracht, die vervolgens in hapklare, handige infokaarten wordt verdeeld. 'Dat kan gaan van antwoorden op vaak voorkomende vragen, productinformatie, ... werkelijk alles wat een medewerker moet weten kan door het systeem worden geordend', aldus Vanbutsele. Vervolgens kan die data verspreid worden naar de teams waar ze nodig zijn, want Whale is ook een Chrome-extensie die een kennislaag toevoegt aan de apps die teams al gebruiken.

Veel info zit gewoon in de hoofden van management en senior medewerkers. Zodra die het bedrijf verlaten, verdwijnt ook alle kennis

Omdat dit 2020 is, en iedereen alle heil verwacht van kunstmatige intelligentie, overgiet Whale al die kennis ook met een AI-sausje. 'Onze AI kan de context waarin je aan het werken bent - denk aan een mailprogramma, tekstverwerker, CRM-tool - interpreteren, waardoor de info zo goed als in real-time wordt aangereikt. Doordat je zelf geen zoekopdracht moet invoeren win je veel tijd en kun je vlotter werken', legt Vanbutsele uit.

Gary Vanbutsele (rechts), oprichter van Whale, en vennoot Bram Billiet. © Whale

Begonnen als SaaS-oplossing begin dit jaar heeft Vanbutsele intussen een eerste tiental klanten overtuigd. Het is nu zaak om dat aantal te vergroten en daarvoor heeft de oprichter alvast zijn niche gekozen. 'We mikken in hoofdzaak op snelgroeiende technologiebedrijven. Die beschikken vaak al over heel veel tools, waarvoor onze extensie een verrijking kan zijn. We merken dat Whale door sommigen ook gebruikt wordt als onboarding-tool, om nieuwe rekruten snel te updaten over alles wat ze moeten weten. Maar Whale past evengoed in andere bedrijven. Zo gebruikt een boekhoudkantoor onze oplossing om hun processen en richtlijnen in hun verschillende tools te pushen. De use-cases zijn breed.'

Snel naar het buitenland

Om te groeien wil Vanbutsele nu eerst het eigen netwerk aanspreken en ook inzetten op contentmarketing en online-advertenties. 'We hebben de ambitie om snel naar het buitenland te gaan'. Vanbutsele en vennoten investeerden samen al zo'n 50.000 euro in de ontwikkeling. Met 125.000 euro hulp van VLAIO willen de ondernemers de tool verbeteren om vervolgens eind dit jaar meer kapitaal te zoeken voor expansie. 'Daarvoor praten we niet alleen met potentiële acceleratoren als imec, maar kijken we ook naar business angels. We willen in totaal zo'n 350.000 euro ophalen, onder meer om integratie met andere applicaties te realiseren.'

Whale Maatschappelijke zetel: Ronse Aantal vennoten: 4 Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Ja, 350.000 euro gezocht eind 2020 Website: usewhale.io

Kennis dus. Informatie. Vaak gaat het om simpele dingen, maar sinds jaar en dag kost het bedrijven de grootste moeite om die informatie goed in kaart te brengen. Dat zag ook Gary Vanbutsele van Whale: 'Vaak zitten veel gegevens gewoon in de hoofden van management en senior medewerkers, en gaat die informatie verloren zodra die mensen het bedrijf verlaten. Er zijn doorgaans ook veel gegevens verspreid over een Google Drive hier, een OneDrive daar, een channel op Slack of een Microsoft Teams-kanaal. Op die manier kan je onmogelijk het overzicht behouden, en gaat de kennis onherroepelijk verloren'.Vanbutsele deed wat een ondernemer doet: hij pakte het probleem aan en ontwikkelde Whale. Dat is een webapplicatie waarin kennis kan worden ondergebracht, die vervolgens in hapklare, handige infokaarten wordt verdeeld. 'Dat kan gaan van antwoorden op vaak voorkomende vragen, productinformatie, ... werkelijk alles wat een medewerker moet weten kan door het systeem worden geordend', aldus Vanbutsele. Vervolgens kan die data verspreid worden naar de teams waar ze nodig zijn, want Whale is ook een Chrome-extensie die een kennislaag toevoegt aan de apps die teams al gebruiken. Omdat dit 2020 is, en iedereen alle heil verwacht van kunstmatige intelligentie, overgiet Whale al die kennis ook met een AI-sausje. 'Onze AI kan de context waarin je aan het werken bent - denk aan een mailprogramma, tekstverwerker, CRM-tool - interpreteren, waardoor de info zo goed als in real-time wordt aangereikt. Doordat je zelf geen zoekopdracht moet invoeren win je veel tijd en kun je vlotter werken', legt Vanbutsele uit.Begonnen als SaaS-oplossing begin dit jaar heeft Vanbutsele intussen een eerste tiental klanten overtuigd. Het is nu zaak om dat aantal te vergroten en daarvoor heeft de oprichter alvast zijn niche gekozen. 'We mikken in hoofdzaak op snelgroeiende technologiebedrijven. Die beschikken vaak al over heel veel tools, waarvoor onze extensie een verrijking kan zijn. We merken dat Whale door sommigen ook gebruikt wordt als onboarding-tool, om nieuwe rekruten snel te updaten over alles wat ze moeten weten. Maar Whale past evengoed in andere bedrijven. Zo gebruikt een boekhoudkantoor onze oplossing om hun processen en richtlijnen in hun verschillende tools te pushen. De use-cases zijn breed.'Om te groeien wil Vanbutsele nu eerst het eigen netwerk aanspreken en ook inzetten op contentmarketing en online-advertenties. 'We hebben de ambitie om snel naar het buitenland te gaan'. Vanbutsele en vennoten investeerden samen al zo'n 50.000 euro in de ontwikkeling. Met 125.000 euro hulp van VLAIO willen de ondernemers de tool verbeteren om vervolgens eind dit jaar meer kapitaal te zoeken voor expansie. 'Daarvoor praten we niet alleen met potentiële acceleratoren als imec, maar kijken we ook naar business angels. We willen in totaal zo'n 350.000 euro ophalen, onder meer om integratie met andere applicaties te realiseren.'